Villa Llanquín: preparan los servicios turísticos para el verano

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), junto a organismos provinciales y la comisión de fomento, realiza relevamientos en Villa Llanquín para acompañar a los prestadores turísticos en el tratamiento de efluentes y el cuidado del ambiente de cara a la próxima temporada de verano.

Los equipos recorren hosterías, campings y otros alojamientos turísticos para conocer sus servicios y brindar asesoramiento sobre el uso del agua, el tratamiento de los efluentes sanitarios y de cocina, y su adecuada disposición antes de regresar al ambiente.

El Delegado Regional del DPA, Matías Tormann, explicó que el trabajo se desarrolla de manera articulada con las áreas de Turismo y Ambiente, con el objetivo de orientar a los emprendedores y facilitar el cumplimiento de los parámetros ambientales que regula el organismo.

En este sentido, el DPA brinda recomendaciones técnicas sobre las instalaciones necesarias para cada emprendimiento, como cámaras desengrasantes para los efluentes de cocina y sistemas de infiltración para los líquidos sanitarios. También asesora sobre sus dimensiones, capacidad y correcta instalación, de acuerdo con las características de cada establecimiento.

El acompañamiento busca que los prestadores cuenten con herramientas para gestionar adecuadamente sus efluentes, prevenir impactos ambientales y ofrecer servicios turísticos en condiciones apropiadas durante la temporada de mayor actividad.

Una vez recibida la documentación de los establecimientos relevados, el organismo realizará las evaluaciones correspondientes y brindará las devoluciones técnicas a cada prestador.

De esta manera, el DPA fortalece el trabajo preventivo y la gestión responsable del agua en Villa Llanquín, acompañando el desarrollo turístico y la protección del ambiente.