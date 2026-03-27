Emergencia hídrica: avanza el plan de mejoras de agua en parajes

En el marco de la emergencia hídrica, el Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), avanza con relevamientos e intervenciones en Sierra Pailemán, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana y Cona Niyeu para fortalecer el abastecimiento de agua para consumo humano.

La continuidad del Plan Integral de Mejoras para el Abastecimiento de Agua en comisiones de fomento y parajes, incluye trabajos técnicos orientados a optimizar la captación, el almacenamiento, la distribución y la calidad del servicio.

Estas acciones se enmarcan en una política provincial que prioriza el consumo humano y busca garantizar la continuidad del abastecimiento frente al escenario de escasez hídrica. Se trata de un trabajo articulado entre el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento, lo cual permite planificar soluciones para sostener y mejorar el acceso al agua en comisiones de fomento.

Sierra Pailemán: mejoras en cisterna, clorado y red

El coordinador del plan del DPA, Sebastián Collado, explicó que en Sierra Pailemán “se realizó el relevamiento sobre las captaciones, reservas y distribución de agua para consumo humano”, a partir de una recorrida técnica sobre la infraestructura existente.

Se verificó que el sistema cuenta con dos vertientes naturales, una cisterna con fisuras y una cañería hacia la red de distribución con reparaciones precarias. Además, se observó un sistema de clorado básico, por lo que se analiza su automatización y el recambio del tramo de cañería que conecta la cisterna con la población.

Como parte de las necesidades relevadas, también se evalúa la ampliación de unos 300 metros de red para llegar con el servicio a una vivienda ubicada en un sector más alejado del casco urbano.

Arroyo Los Berros: separar consumos para cuidar el agua potable

En Arroyo Los Berros, la provisión se realiza desde el acueducto Los Berros-Sierra Grande y la operación del sistema está a cargo de ARSA. Allí se detectó que no hay tanque ni sistema elevado, y que la presión que reciben los domicilios depende directamente del acueducto. También se observó que algunas viviendas no tienen tanques de reserva domiciliaria.

A esto se suma la existencia de conexiones para uso agrícola, ganadero y forestal. En ese sentido, Collado señaló la necesidad de “empezar a independizar el sistema de lo que es consumo humano, para lo que es el consumo agropecuario, ganadero y forestal”, con el objetivo de ordenar la demanda y resguardar el abastecimiento para las familias.

Arroyo Ventana: más presión y mejoras en desinfección

En Arroyo Ventana, la localidad se abastece mediante una cañería proveniente del acueducto Ventana-Sierra Grande, ubicado a 7,5 kilómetros. Durante el relevamiento se observó que la cisterna situada en ese punto no logra dar cobertura adecuada a buena parte de la población, lo que genera dificultades de presión y problemas para el llenado de los tanques domiciliarios.

Frente a esta situación, se analiza mejorar el funcionamiento del sistema actualmente reforzado con una cisterna cercana a la localidad y una bomba eléctrica para abastecer al sector más elevado. Además, se estudia la posibilidad de avanzar con un sistema de clorado automatizado, en reemplazo del método manual actual.

Cona Niyeu: adecuación del filtrado y renovación de red

En Cona Niyeu, el abastecimiento proviene de un arroyo ubicado 20 kilómetros aguas arriba y el servicio es operado por Aguas Rionegrinas. Allí el agua es captada, tratada con clorado automatizado y bombeada a dos sistemas elevados para su posterior distribución. La red, en términos generales, se encuentra renovada.

Entre las necesidades identificadas figuran la adecuación del sistema de filtrado para mejorar el tratamiento en días de mayor turbiedad, la finalización del recambio de un tramo de cañería pendiente y la colocación de llaves de corte en la red de distribución para facilitar su operación y reparación.

Un trabajo planificado para sostener el abastecimiento

Los trabajos forman parte de una estrategia que el Gobierno de Río Negro viene desplegando en distintos puntos de la provincia, con relevamientos, perforaciones, estudios y mejoras de infraestructura para fortalecer los sistemas locales de agua. En las últimas semanas, esa línea de acción también incluyó intervenciones en Mencué, Pilquiniyeu del Limay, Colán Conhué, Aguada de Guerra y Valcheta.