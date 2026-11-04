De San Javier a Jacobacci: el Vagón Educativo une a estudiantes rionegrinos

Por primera vez, estudiantes de séptimo grado de la Escuela 3 de San Javier viajaron en el Vagón Educativo de Tren Patagónico para encontrarse con alumnos de la Escuela 134 de Ingeniero Jacobacci. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, combina aprendizaje, descubrimiento de nuevos paisajes y construcción de amistades, en una experiencia que invita a conocer la provincia más allá del aula.

os alumnos esperaron con mucha emoción el momento de subir al tren. Entre sus expectativas, compartieron las ganas de divertirse, conocer nuevos lugares, descubrir paisajes y hacer nuevas amistades. Para muchos, además, será una experiencia especial: viajar en tren por primera vez.

La aventura comenzó mucho antes de subir a bordo. A través de cartas, videos e investigaciones, los alumnos de ambas escuelas empezaron a conocerse, intercambiar historias y descubrir cómo es la vida en cada localidad. “Nos contamos cómo es la vida en San Javier y ellos nos contaron cómo es su vida también en Ingeniero Jacobacci”, explicó Juan, maestro de séptimo grado de la Escuela 3. Ahora, ese intercambio que nació a la distancia se transforma en un encuentro cara a cara.

“Están re entusiasmados”, contó Karina, vicedirectora de la institución, al describir las expectativas y los nervios propios de una experiencia nueva. Durante la estadía, los chicos comparten actividades y conocen la escuela anfitriona, es una oportunidad para fortalecer vínculos, ganar autonomía y construir recuerdos más allá de las aulas.

El Vagón Educativo de Tren Patagónico permite que estudiantes de escuelas públicas rionegrinas realicen viajes de estudio y conozcan distintos puntos de la provincia. Para Karina, la iniciativa es “re importante” porque acerca los contenidos escolares a experiencias concretas. En ese sentido, destacó que conocer los lugares de manera directa enriquece el aprendizaje y complementa lo trabajado en clase sobre geografía, economía y las distintas localidades de Río Negro.

El programa se desarrolla durante septiembre, octubre y noviembre, con la participación de distintas instituciones educativas rionegrinas. La Escuela 3 de San Javier es una de las tantas que forman parte de las salidas del tren. Durante estos tres meses, se estima que más de 1.000 estudiantes de nivel primario y secundario vivirán esta experiencia educativa.

La propuesta también busca sostenerse en el tiempo. La escuela inició el proyecto el año pasado y ahora lo retoma con la intención de convertirlo en una experiencia de estudio para las próximas promociones de séptimo grado.

Mientras el tren avanza hacia Ingeniero Jacobacci, los estudiantes llevan consigo algo más que bolsos y expectativas: la posibilidad de descubrir nuevos paisajes, encontrarse con otros chicos y aprender de una manera diferente. Porque hay aprendizajes que empiezan en la escuela, pero permanecen para siempre en la memoria de un viaje.