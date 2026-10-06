Villa Llanquín suma herramientas para crecer como destino turístico

En un entorno natural que cada vez despierta mayor interés entre quienes buscan experiencias diferentes en la región, Villa Llanquín trabaja para acompañar el crecimiento de su actividad turística. Prestadores, vecinos con nuevos proyectos y organismos provinciales iniciaron una nueva etapa destinada a ordenar servicios, mejorar condiciones y facilitar las habilitaciones necesarias.

Villa Llanquín tiene mucho más para ofrecer que un lugar de paso. La actividad turística forma parte de las oportunidades que empiezan a crecer entre sus habitantes, con vecinos que ya reciben visitantes y otros que proyectan iniciar emprendimientos vinculados al sector. Ahora, ese desarrollo suma una herramienta concreta para acompañar a cada prestador en el camino hacia su regularización.

Esta semana se presentó ante la comunidad la Declaración Jurada de infraestructura y servicios, que permitirá conocer la situación particular de cada emprendimiento, identificar qué requisitos debe cumplir y determinar las adecuaciones necesarias para obtener su habilitación.

La propuesta busca simplificar ese recorrido y dar respuestas concretas a quienes quieren trabajar en turismo: saber qué necesitan, cómo realizar los trámites y qué condiciones deben garantizar en aspectos esenciales como el agua, la infraestructura y la gestión de residuos.

“Villa Llanquín tiene una identidad propia y un enorme potencial para seguir sumando propuestas turísticas. Nuestro trabajo es acompañar a quienes viven acá y quieren desarrollar una actividad, ayudándolos a ordenar sus proyectos y a ofrecer cada vez mejores servicios a quienes eligen conocer este lugar”, señaló la Secretaria de Turismo, Sol Canalda.

La jornada reunió a una gran cantidad de pobladores interesados en la actividad, tanto prestadores que ya se encuentran trabajando como vecinos que tienen proyectos en desarrollo. Además de explicar el nuevo formulario, se respondieron consultas particulares y se brindó información sobre el uso del agua y el tratamiento de residuos.

El trabajo tendrá continuidad. Una próxima jornada estará dedicada específicamente a la potabilización del agua y se prevén nuevas instancias de información y capacitación de acuerdo con las necesidades que fueron planteando los propios vecinos.

Al mismo tiempo, la Comisión de Fomento comenzó con la emisión de habilitaciones comerciales, por lo que el proceso empieza a traducirse en pasos concretos para quienes quieren desarrollar o regularizar servicios turísticos en la localidad.

El trabajo se desarrolla desde julio y reúne a las secretarías de Turismo y Ambiente, URESA Andina, el Departamento Provincial de Aguas y la Comisión de Fomento. También participaron en distintas instancias equipos del Parque Nacional Nahuel Huapi y del SPLIF. El objetivo común es acompañar el crecimiento turístico de Villa Llanquín con servicios adecuados, proyectos regularizados y mejores condiciones tanto para quienes reciben visitantes como para la propia comunidad.