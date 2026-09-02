Río Negro lleva 500 tanques de agua a familias de las comisiones de fomento

Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, comenzó la distribución de tanques domiciliarios para familias de las comisiones de fomento de Río Negro. La iniciativa contempla 500 unidades para fortalecer la reserva segura de agua en los hogares, en el marco de las acciones provinciales frente a la emergencia hídrica.

El Gobernador encabezó este martes en General Roca el inicio de la distribución y destacó el trabajo territorial que viene realizando el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para acercar soluciones concretas a las familias de cada Comisión de Fomento. La Subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sandra Recalt, acompañó la jornada.

En esta primera etapa, se distribuirán 250 tanques con sus respectivos kits de conexión e instalación, priorizando las necesidades identificadas por los equipos técnicos en cada localidad.

Vamos a llegar a la casa de cada vecino de las comisiones de fomento para que puedan contar con su propia reserva de agua. Estamos llevando adelante una solución de fondo, con un importante esfuerzo de la Provincia”, destacó Weretilneck.

Una respuesta que llega directamente a los hogares

La iniciativa surge de los relevamientos territoriales realizados por equipos del DPA y Aguas Rionegrinas en las comisiones de fomento, tanto en sectores urbanos como rurales. Allí se detectó que numerosas viviendas no cuentan con sistemas adecuados para almacenar agua, una situación que cobra especial importancia ante una temporada marcada por los bajos caudales.

A partir de este diagnóstico, la Provincia avanzó con la adquisición de tanques domiciliarios para que las familias puedan disponer de una reserva segura durante los períodos de menor disponibilidad de agua.

El coordinador de comisiones de fomento del DPA, Sebastián Collado, explicó: “Una de las cosas que detectamos es que las viviendas mayormente no cuentan con tanques de reserva domiciliarios”.

En este sentido, aclaró que la medida no incrementa la cantidad de agua disponible, sino que permite mejorar las condiciones de almacenamiento y brindar mayor previsibilidad a las familias.

Un trabajo territorial, vecino por vecino

El delegado regional de Zona Andina, Matías Tormann, señaló que el trabajo se profundizó al advertirse una temporada con caudales muy bajos y destacó la importancia de conocer la realidad particular de cada comunidad. “Empezamos a trabajar más profundamente en cada Comisión de Fomento, relevando cada lugar, cada vecino y qué problemática tenía cada uno”, explicó.

La distribución se realizará de acuerdo con la información obtenida en esos relevamientos, priorizando las necesidades detectadas en territorio, en el marco del Plan de Emergencia Hídrica declarado en enero.

Para esta primera entrega, el Gobierno Provincial adquirió 250 tanques de reserva y sus correspondientes kits de conexión e instalación, con una inversión de $55.293.430. La compra fue realizada a la empresa SURMAT SA.

La iniciativa contempla un total de 500 tanques domiciliarios y forma parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Río Negro para acompañar a las comunidades y fortalecer el acceso y el almacenamiento seguro de agua en los hogares de las comisiones de fomento.