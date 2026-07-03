Río Negro garantiza agua para pobladores rurales de la Región Sur

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, entregaron carros de acopio y traslado de agua de 2.500 litros para mejorar el servicio a los pobladores rurales de las comisiones de fomento de Ojos de Agua y Siete Parajes (ex Paso Flores), en el marco de la Emergencia Hídrica que afecta a la región. Además, se anunció que la próxima semana se licitará la adquisición de 250 tanques de reserva domiciliaria para vecinos y vecinas.

La entrega de estas herramientas se llevó adelante a partir de un relevamiento realizado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), en un trabajo conjunto y estratégico junto a Aguas Rionegrinas. Estas tareas determinaron que estas dos comisiones de fomento son las más afectadas por la falta del recurso, por lo que se avanzó en la adquisición de los carros que facilitarán las tareas, permitiendo abastecer a más pobladores en menor tiempo de forma más segura.

Además, los tanques son removibles, por lo que los carros también podrán ser utilizados para la asistencia y distribución de otros insumos durante el invierno, como la leña o las garrafas del plan Energía en tu Hogar.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo planificado de los organismos provinciales junto a las comisiones de fomento para prever y avanzar con acciones concretas: “Desde mejoras en la captación, nuevas perforaciones, eficientizar las reservas y organizarnos conjuntamente por si esta situación se agrava”.

Además, aseguró que este plan de fortalecimiento y abastecimiento de agua en las comisiones de fomento apunta a que “ningún rionegrino ni rionegrina se quede atrás. Desde el Gobierno Provincial tenemos la misma atención y las mismas preocupaciones por quienes viven en las grandes ciudades, como quienes viven en comisiones o en zonas rurales” y enumeró las tareas que desarrolla la provincia en materia de otros servicios como gas o electricidad.

Como parte de este plan, el próximo miércoles se realizará la apertura de sobres a través de la cual se adquirirán 250 tanques de reserva domiciliaria, con sus correspondiente kits de instalación. La inversión provincial alcanzará los $60 millones.

Estos equipos permitirán reforzar el suministro de agua en los hogares de las comisiones de fomento de la Región Sur, mejorando la capacidad de almacenamiento y brindando un respaldo ante posibles interrupciones del servicio. La distribución de los tanques se realizará de acuerdo con las necesidades relevadas en territorio por los equipos técnicos del DPA y ARSA.

El Superintendente del DPA, Néstor Pérez, valoró la labor conjunta con Aguas Rionegrinas que permitió “relevar y detectar lo que hacía falta en cada Comisión de Fomento. Estos carros de acopio y traslado de agua fueron definidos como fundamentales para garantizar el abastecimiento del recurso en estos parajes”.

Pérez, también comentó que se realizará otra licitación para ejecutar 15 perforaciones pensando en optimizar el abastecimiento y distribución de agua para la Región Sur. En este caso, la inversión del Gobierno rionegrino alcanzará los $280 millones.

El Comisionado de Fomento de Ojos de Agua, Santiago Cabañares, y la Comisionada de Siete Parajes (ex Paso Flores), Julia Marinao, agradecieron el acompañamiento del Gobierno Provincial ante una problemática tan profunda como la sequía, y coincidieron en la importancia de encontrar soluciones como lo son estas herramientas que permitirán llegar a las comunidades.

Acompañaron la jornada el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, y demás autoridades provinciales y locales.