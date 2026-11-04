Valcheta concretó la primera venta de lana de la zafra 2026-2027

La Cooperativa La Amistad y productores independientes de Valcheta realizaron la primera comercialización de lana de la zafra 2026-2027, con la venta de dos lotes que superaron en conjunto los 11.000 kilos. Los valores obtenidos oscilaron entre los 5 y los 6 dólares por kilo, con cotizaciones superiores para las lanas más finas.

La información fue brindada por la ingeniera agrónoma Miriam López, del Programa Ganadero que trabaja en la localidad. La comercialización se realizó mediante un concurso de precios y contó con la participación de distintas firmas del sector textil.

Dos lotes de lana comercializados

El primer lote estuvo compuesto por 7.691 kilos, distribuidos en 40 fardos, con un 1,5% de no vellón, una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 53,85%. Fue adquirido por la firma Textil Ituzaingó, que ofertó 5,287 dólares por kilo, tomando como referencia esas características.

El segundo lote reunió 3.318 kilos, de los cuales 811 correspondieron a lana Merino Dohne, con una finura de 22,7 micrones y un rinde del 56,8%. La firma Fuhrmann adquirió este lote a 6,37 dólares por kilo, según los parámetros de referencia informados para la operación. Por la lana Merino Dohne se pagaron 4,20 dólares por kilo.

En el segmento de lanas finas, los valores se ubicaron entre los 6 y los 8 dólares. Como ejemplo, una lana de 19,4 micrones, con un rinde del 63%, buena resistencia y un 17,5% de no vellón, alcanzó un precio de 7,04 dólares por kilo.

Todos los lotes contaron con análisis de laboratorio realizados por el INTA Bariloche.

Condiciones de comercialización

Las operaciones se concretaron tomando como referencia el dólar divisa comprador, mediante contratos por lote. La pesada se realizó al momento de la carga del camión y la liquidación se estableció por kilo entregado, según el recibo de carga en Valcheta.

En cuanto a las condiciones de pago, se acordó un anticipo del 50% a los 10 días, previo a la carga, y la cancelación del saldo a los 35 días.

Participaron del concurso las firmas Fowler, Textil Ituzaingó, Unilan, Chargeus, Fuhrmann y Eitan.

También se comercializaron 2.000 kilos de mohair

En paralelo, la Cooperativa La Amistad concretó la venta de 2.000 kilos de mohair, adquiridos por la firma Pelama Chubut. Los valores acordados por categoría fueron:

Kid: 13,90 dólares por kilo.

Joven: 10,20 dólares por kilo.

Adulto: 9,25 dólares por kilo.

Punta amarilla: 4,50 dólares por kilo.

Para ambas operaciones, tanto de lana como de mohair, se tomó como referencia una cotización del dólar divisa de $1.530.

La primera venta de la zafra representa un nuevo movimiento comercial para los productores de Valcheta y la Cooperativa La Amistad, que lograron colocar su producción mediante un esquema de concurso de precios y análisis de calidad de los lotes.