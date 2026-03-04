Valcheta se prepara para el inicio de la BIENAL

El próximo 12 de marzo comenzará en Valcheta la BIARN – Bienal de Arte de Río Negro, que en esta edición se desarrollará bajo el eje curatorial “Patrimonios imaginarios, mundos posibles”. Durante la bienal se llevarán adelante talleres, instalaciones artísticas, performances y diversas presentaciones abiertas a la comunidad.

En esta oportunidad, Argentina y la provincia de Río Negro recibirán a artistas provenientes de Azerbaiyán, Ecuador, Canadá, Reino Unido, Costa Rica y Brasil, quienes compartirán experiencias y producciones con el público local.

Muchas de las propuestas se desarrollarán en articulación con escuelas, con el objetivo de promover la participación de jóvenes a través de talleres de cine, paleoarte, cómics, producción musical y grafiti, entre otras iniciativas culturales y educativas.

La BIARN es una propuesta artística con fuerte sentido comunitario impulsada por la Municipalidad de Valcheta y el Gobierno de Río Negro, que busca promover la creación de obras y acciones efímeras en el espacio público, generando espacios de encuentro, expresión y participación para toda la comunidad.