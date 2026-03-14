Comenzó la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro

Con la presencia de 30 artistas de Argentina, Costa Rica, Brasil y Azerbaiyán y una gran participación de la comunidad de Valcheta y visitantes, ya inició la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro. Esta es organizada por la Secretaría de Cultura Provincial en conjunto con la Municipalidad de Valcheta, y consiste en un espacio de acción donde artistas visuales, performers, y curadores intervienen el territorio con su arte.

El espacio consiste en prácticas artísticas contemporáneas donde artistas visuales, performers, curadores y otros agentes del campo del arte producen sentido atravesados por el vínculo con la comunidad en su entorno natural y urbano.

Durante la apertura, el Ministro de Desarrollo Humano Juan Pablo Muena expresó que “este gran evento no es ni más ni menos que puro arte y pura cultura con grandes artistas internacionales y nacionales que hoy nos están acompañando acá” y agregó que la Bienal “hace conocer a la provincia de Rio Negro y al país, lo que impacta en la economía de nuestra región ya que esto es un círculo virtuoso que hace que cada uno de los vecinos y cada uno de los argentinos que hoy se acercan a la localidad, muevan la economía regional.

Finalmente, el Ministro les deseó a los participantes y vecinos “que tengan 10 días de mucho arte, de mucha cultura durante esta tercera edición que pone en valor la identidad rionegrina. Ustedes saben que el patrimonio cultural se hereda pero también se construye en forma colectiva, así que sigamos construyendo cultura, finalizó Muena.

En tanto, el director de la Bienal y director de Arte y Comunidad de la provincia Juan Pablo Montelpare señaló que “la Bienal es como un gran tejido donde cada uno de nosotros ponemos algo. Los artistas ponen algunos hilos con colores, los vecinos otros, las autoridades y las instituciones que acompañan ponen otros tejidos y todos esos hilos se suman en un gran manto que abriga, que nos encuentra, que nos une. Y esa analogía entre una matra, un tejido mapuche y esta comunidad que se está generando a partir de la Bienal, es maravilloso y es lo que hace tan particular a esta Bienal”.

Por su parte, la Intendenta de la localidad, Yamila Direne sostuvo que “estamos orgullosos, contentos, expectantes, muy alegres por recibir tantos artistas y a las autoridades que nos acompañan en esta semana tan especial para nuestro pueblo con esta tercera Bienal Internacional de Arte de Río Negro”.

La grilla completa con la numerosa propuesta de actividades que se extiende hasta el sábado 21 de marzo puede consultarse en el perfil de Instagram del evento @bienaldearterionegro