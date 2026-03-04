El CURZAS estrena un streaming para conectar sus sedes en toda la región

El Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur de la Universidad Nacional del Comahue presentará este viernes 6 de marzo su programa de streaming “En la nuestra”, un espacio semanal que se emitirá de 16 a 17 y que buscará conectar en directo a los nodos distribuidos en la región sur, la costa atlántica y el valle medio.

La propuesta se transmitirá en simultáneo por Radio Sol de Mayo (95.1) y el canal de YouTube del CURZAS. El objetivo es generar un canal de comunicación que integre a las distintas sedes del complejo, con presencia física en Viedma, General Conesa, Río Colorado, San Antonio, Sierra Grande, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Maquinchao y Jacobacci.

La decana Adriana Goicochea señaló que el streaming representa “una gran oportunidad para encontrarnos siempre en diálogo”. En esa línea, sostuvo que la expansión territorial de la Universidad del Comahue debe estar acompañada por una estrategia de comunicación y una “pedagogía territorial” que fortalezca el vínculo con cada comunidad.

“Habitar cada localidad implica comunicarse y dialogar”, expresó al destacar que el nuevo formato permitirá explicar públicamente quiénes integran la comunidad universitaria y cuáles son sus intereses e inquietudes.

Uno de los ejes que respalda esta iniciativa es la experiencia acumulada en educación a distancia del CURZAS.

Por su parte, la directora de Educación a Distancia, Marita Alasio, indicó que el streaming es una manera de materializar una idea que venía gestándose desde hace tiempo: contar con una herramienta dinámica y en tiempo real para mantener el contacto entre quienes forman parte del complejo.

Alasio subrayó que la diversidad territorial del Complejo, con sedes en distintas localidades y con identidades propias, impulsó la necesidad de generar un espacio común. “La idea es que todas esas voces confluyan en un mismo canal”, afirmó.