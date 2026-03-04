Maquinchao: Presentarán el libro “Un Pequeño Pueblo con una Gran Historia”

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a la comunidad a participar de la presentación del segundo libro de Carlos Chico, titulado Un Pequeño Pueblo con una Gran Historia, una obra que rescata las raíces, historias y la identidad que une a la comunidad.

El encuentro se realizará el viernes 20 de marzo a las 17 horas en el Centro Cultural Kuki Cayunao, donde vecinos y vecinas podrán compartir una tarde cultural y acompañar al autor local en la presentación de su nueva publicación.

Desde la organización destacaron que el libro pone en valor la historia del pueblo y busca fortalecer la memoria colectiva a través de relatos y testimonios que forman parte de la identidad de la localidad.

La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de este encuentro cultural y apoyar a los autores locales.