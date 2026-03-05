Valcheta: programa y actividades de la Bienal Internacional de Arte

Desde el jueves 12 hasta el sábado 21 de marzo se llevará a cabo en Valcheta la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia. La misma reunirá a artistas de Argentina, de Azerbaiyán, Ecuador, Canadá, Reino Unido, Costa Rica y Brasil.

La Bienal es una propuesta artística con sentido comunitario impulsada por el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura junto a la Municipalidad de Valcheta y promueve procesos participativos para la creación de obras y acciones efímeras en el espacio público. Con una programación diversa y amplia, esta edición pone en valor la identidad rionegrina, entendiendo que el patrimonio es lo que se hereda y también lo que se construye colectivamente.

Bajo el eje curatorial “Patrimonios imaginarios, mundos posibles”, se desarrollarán talleres, instalaciones artísticas, performance y presentaciones con la participación de 30 artistas nacionales e internacionales, quiénes crearán sus obras en diálogo con la comunidad, su entorno natural y urbano.

El evento cuenta con la dirección de Juan Pablo Montelpare y con la curaduría de Cintia Clara Romero y Javier Del Olmo y ofrecerá una agenda extensa y diversa en la que se destaca la articulación con instituciones educativas para trabajar distintos lenguajes artísticos con jóvenes de la comunidad. En este sentido, se desarrollarán talleres de Cine, Paleo Arte, Cómics, Producción musical, Grafiti, entre otras iniciativas para niños, niñas y adolescentes.

La tercera edición quedará inaugurada el jueves 12 a las 18 en el Paseo Glorieta y tendrá su acto de cierre el sábado 21 a las 19 en el Playón Municipal habrá presentaciones artìsticas y baile popular. La grilla completa podrá consultarse en el perfil de Instagram del evento @bienaldearterionegro.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro, a través de la Secretaría de Cultura en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Valcheta, reafirma su compromiso con el arte como herramienta de encuentro y reflexión, proyectando nuevos horizontes posibles para la cultura rionegrina.