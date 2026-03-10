Valcheta: Todo listo para la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro

El evento que reunirá a 30 artistas de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Costa Rica, Brasil y Azerbaiyán quedará inaugurado este jueves a las 18 en el Paseo de la Glorieta y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo.

La Bienal es una propuesta artística con sentido comunitario impulsada por el Gobierno de Rio Negro a través de la Secretaría de Cultura junto a la Municipalidad de Valcheta y promueve procesos participativos para la creación de obras y acciones efímeras en el espacio público. Con una programación diversa y amplia, esta edición pone en valor la identidad rionegrina, entendiendo que el patrimonio es lo que se hereda y también lo que se construye colectivamente.

Bajo el eje curatorial “Patrimonios imaginarios, mundos posibles”, se desarrollarán talleres, instalaciones artísticas, performance y presentaciones con la participación de 30 artistas nacionales e internacionales, quiénes crearán sus obras en diálogo con la comunidad, su entorno natural y urbano.

El evento cuenta con la dirección de Juan Pablo Montelpare y con la curaduría de Cintia Clara Romero y Javier Del Olmo y ofrecerá una agenda extensa y diversa en la que se destaca la articulación con instituciones educativas para trabajar distintos lenguajes artísticos con jóvenes de la comunidad. En este sentido, se desarrollarán talleres de Cine, Paleo Arte, Cómics, Producción musical, Grafiti, entre otras iniciativas para niños, niñas y adolescentes.

La tercera edición quedará inaugurada este jueves a las 18 en el Paseo de la Glorieta y tendrá su acto de cierre el sábado 21 a las 19 en el Playón Municipal, donde habrá presentaciones artísticas y baile popular. La grilla completa con la numerosa propuesta de actividades para cada día puede consultarse en el perfil de Instagram del evento @bienaldearterionegro.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro, a través de la Secretaría de Cultura, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Valcheta, reafirma su compromiso con el arte como herramienta de encuentro y reflexión, proyectando nuevos horizontes posibles para la cultura rionegrina.