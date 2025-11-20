Regionales Valcheta

Valcheta: La Bienal ya están los proyectos seleccionados

Ricardo Manrique 16 horas ago

Luego de la evaluación de las más de 120 propuestas presentadas, se seleccionaron 10 proyectos de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Costa Rica, Brasil y Azerbaiyán que se desarrollarán en la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro a realizarse desde el 12 al 21 de marzo de 2026 en Valcheta.

La Bienal es organizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro en conjunto con la Municipalidad de Valcheta y consiste un espacio de acción de prácticas artísticas contemporáneas donde artistas visuales, performers, curadores y otros agentes del campo del arte producen sentido atravesados por el vínculo con la comunidad en su entorno natural y urbano. 

Esta edición se llevará a cabo bajo el lema “Patrimonios imaginarios, mundos posibles”  y contará con el desarrollo de diez proyectos en total provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Costa Rica, Brasil y  Azerbaiyán. Los mismos fueron seleccionados entre las más 120 propuestas de 23 países que fueron evaluadas por un jurado integrado por Cintia Clara Romero, Javier del Olmo y Virginia Buitrón.

Proyectos seleccionados

  • La cocina, lugar de memoria. Gabi Alonso (Quilmes, Pcia. Buenos Aires).
  • Ensayos sobre lo frágil. Mirtha Bermegui (Ciudad de Buenos Aires).
  • Semillero. Chechen (San Antonio, Río Negro – Costa Rica) 
  • Argumentos sobre el tiempo y el espacio. Christiansen – Andreatta (Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires).
  • Santuarios del futuro. Marcos Jalil – Gianina Galeano  (Villa Icho Cruz, Córdoba).
  • Witraleiñ zugun, voces tejidas. Kultruneras: Anahí Mariluan / Vanesa Llancaqueo / Mariana Moran. (Bariloche, Río Negro).
  • Colmenas para la cohabitación. Milagros Waigadt (Costa Grande, Entre Ríos).
  • Pele da terra. Morgana Mafra e Juji (Belo Horizonte, Brasil).
  • Museo de los 90. Museo de los 90: Carolina Andreetti / Julieta Fradkin / Florencia Stáffora. (Ciudad de Buenos Aires).
  • Whispering Forest. Elnara Nasirli (Baku, Azerbaiyán).
  • Cine con las manos. Paula Pellejero (Bahía Blanca, Pcia. Bs.As. – Ciudad de Buenos Aires).
  • Pintura mural colectiva. Lucía Sorans (Ciudad de Buenos Aires).

