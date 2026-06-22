Sierra Colorada vivió una jornada a puro sentimiento mundialista

En el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera y la emoción del Mundial 2026, Sierra Colorada disfrutó de una exitosa jornada recreativa “Modo Mundial”, que reunió a cientos de niños, niñas y familias en el Gimnasio Municipal.

Durante la tarde, el espacio se colmó de actividades pensadas para todas las edades, promoviendo el encuentro, la diversión y la pasión por los colores argentinos. Los asistentes participaron del intercambio de figuritas, juegos, sorteos con numerosos premios, propuestas de baile, una cancha de fútbol-tenis e inflables que fueron disfrutados por los más pequeños.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de obsequios a más de 150 niños y niñas, quienes recibieron regalos para continuar alentando a la Selección Argentina durante el Mundial.

La intendenta Marta Ignacio y la concejal Margot Miles encabezaron la entrega de premios y reconocimientos, acompañadas por representantes de distintas instituciones locales que colaboraron con la organización del evento, entre ellas SENAF y la Residencia Municipal de Adultos Mayores.

En el marco del concurso “Creando nuestra insignia patria”, los ganadores fueron:

Categoría Niños y Niñas: Guillermina y Aimara, con más de 213 reacciones en la publicación original.

Guillermina y Aimara, con más de 213 reacciones en la publicación original. Categoría Adultos Mayores: Adela Carranza, con más de 233 reacciones.

Adela Carranza, con más de 233 reacciones. Categoría Adultos: Claudio Castro, quien obtuvo más de 365 reacciones.

Desde el Municipio felicitaron a todos los vecinos, vecinas, instituciones y participantes que formaron parte de la iniciativa, destacando el entusiasmo y el compromiso demostrado durante la jornada.

La propuesta combinó los festejos patrios con el espíritu futbolero del Mundial 2026, consolidándose como un espacio de integración, recreación y participación comunitaria que volvió a reunir a las familias de Sierra Colorada en torno a los valores del deporte, la identidad nacional y el encuentro social.