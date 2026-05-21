Los Menucos: Gran participación en el primer encuentro de intercambio de figuritas

La propuesta reunió a chicos, chicas y familias en la previa del Mundial.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, encabezó el primer encuentro de intercambio de figuritas realizado en el Club Social, en el marco de la previa del Mundial.

La actividad fue pensada como un espacio de encuentro para que niños, niñas y familias pudieran completar sus álbumes, compartir la pasión por el fútbol y disfrutar del clima mundialista en comunidad.

Durante toda la tarde se desarrollaron intercambios de figuritas, además de sorteos y premios para quienes participaron de la jornada recreativa.

Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el entusiasmo de los vecinos y vecinas que se acercaron a compartir una propuesta diferente vinculada al deporte y la recreación.

Asimismo, informaron que el próximo lunes 25, a partir de las 17 horas, se realizará el segundo encuentro de intercambio de figuritas.