Jacobacci vivió una jornada en “Modo Mundial”

Con una gran participación de niños, niñas y familias, el Gimnasio Municipal de Ingeniero Jacobacci se convirtió en el escenario de una jornada recreativa inspirada en la pasión por el fútbol y el Mundial, organizada por el Municipio con el objetivo de promover el encuentro, la diversión y la integración comunitaria.

Durante la tarde, los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de propuestas, entre ellas juegos, desafíos deportivos, espacios de baile, actividades recreativas, pintura, intercambio de figuritas y la posibilidad de fotografiarse junto a una réplica de la Copa del Mundo. Además, cada estación contó con sorteos y premios, generando un ambiente de entusiasmo y alegría para todas las edades.

La actividad contó con la presencia de las secretarias municipales de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; el concejal Nicolás Magdalena; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Juliana Tinture; y el encargado del Área de Deportes, Marcos Poltronieri.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad y agradecieron especialmente a la Escuela Infantil N.º 3, Juguetería Mundo Emi, la Cámara de Comercio, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, Movilización Cristiana Argentina – Tiempo de Restauración, SENAF y a todos los trabajadores municipales que colaboraron para hacer posible esta propuesta.

La jornada reafirmó la importancia de generar espacios de recreación y encuentro para las familias, fortaleciendo los lazos comunitarios a través del deporte, la cultura y el juego.