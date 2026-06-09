Exitosa jornada de intercambio de figuritas en Maquinchao

La Municipalidad de Maquinchao, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, llevó adelante una jornada de intercambio de figuritas que reunió a niños, jóvenes y familias en una tarde colmada de alegría, entretenimiento y participación comunitaria.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron intercambiar figuritas, participar de sorteos y compartir una merienda, generando un espacio de recreación e integración para vecinos de distintas edades.

La actividad contó con una importante participación de la comunidad y se desarrolló en un clima de entusiasmo, fortaleciendo los vínculos entre las familias y promoviendo espacios de encuentro para los más pequeños.

Acompañaron la jornada la intendente Silvana Pérez y la secretaria de Cultura y Turismo, Jaqueline Busnadiego, quienes compartieron la tarde junto a los presentes y destacaron la importancia de impulsar propuestas recreativas que favorezcan la participación y el disfrute de toda la comunidad.

Desde el Municipio resaltaron el éxito de la iniciativa y reafirmaron el compromiso de continuar generando actividades culturales y recreativas destinadas a fortalecer la integración social y la vida comunitaria en Maquinchao.