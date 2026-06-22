Los Menucos celebró el Día del Padre con un emotivo encuentro intergeneracional

En una iniciativa cargada de solidaridad y afecto, la Municipalidad de Los Menucos y un grupo de aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la localidad celebraron el Día del Padre de una manera muy especial, compartiendo la jornada junto a adultos mayores y a los padres de la EBA N.º 24.

Durante la visita, los participantes disfrutaron de una tarde de mates, canciones, charlas y abrazos, generando un espacio de encuentro donde la compañía, el respeto y la calidez humana fueron los principales protagonistas.

La actividad permitió que jóvenes y adultos mayores compartieran experiencias e historias de vida, fortaleciendo los vínculos entre generaciones y poniendo en valor la importancia de la escucha, el reconocimiento y el acompañamiento mutuo.

Desde el Municipio destacaron el compromiso de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes, quienes eligieron conmemorar esta fecha tan significativa llevando alegría y afecto a quienes más lo valoran.

La jornada dejó momentos de profunda emoción y reafirmó la importancia de promover acciones comunitarias que fortalezcan la integración, la empatía y el compromiso social, celebrando el Día del Padre a través de gestos que dejan una huella en toda la comunidad.