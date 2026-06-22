Río Negro convoca a jóvenes a cursos para empleo digital

El Gobierno de Río Negro, junto al Consejo Federal de Inversiones y Alkemy, lanzará en julio Aceleración Tech Río Negro, una formación online y gratuita para jóvenes radicados en la provincia con conocimientos tecnológicos, orientada al empleo.

La propuesta forma parte de una política pública que busca preparar a las y los rionegrinos para los nuevos desafíos laborales y productivos. En una provincia que está en marcha, la formación tecnológica se consolida como una herramienta concreta para ampliar oportunidades, fortalecer capacidades locales y acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento.

Aceleración Tech Río Negro está dirigida a jóvenes que ya cuenten con conocimientos previos en áreas vinculadas a la ciencia de datos, la programación o el desarrollo tecnológico. A partir de una evaluación inicial, cada participante será asignado a uno de los trayectos intensivos disponibles: .NET + React, Java + JavaScript, Python + Django o Data Analyst.

Una oportunidad para seguir creciendo

La convocatoria también representa una buena oportunidad para quienes cursaron la Diplomatura de la UBA en Programación y Análisis de Datos, ya que podrán profundizar su formación, sumar nuevas herramientas tecnológicas y avanzar hacia perfiles cada vez más demandados por el mercado laboral.

De esta manera, la Provincia busca dar continuidad a los trayectos formativos ya iniciados, acompañando a jóvenes que vienen construyendo su camino en la tecnología y necesitan un nuevo impulso para acercarse al empleo.

Formación intensiva y orientada al trabajo

Los cursos tendrán una duración de 10 semanas, se dictarán de manera 100% online y contarán con certificación de finalización. La propuesta permitirá que las personas seleccionadas profundicen sus conocimientos, trabajen sobre proyectos reales e incorporen inteligencia artificial de manera transversal durante el proceso formativo.

El objetivo es acelerar capacidades tecnológicas que hoy son demandadas por el sector productivo, acortando la distancia entre la formación previa y la posibilidad de integrarse a equipos de trabajo vinculados a la industria del software, los datos y los servicios digitales.

Esta nueva iniciativa se suma al camino que la Provincia viene desarrollando para acercar herramientas de programación, análisis de datos y habilidades digitales a distintas localidades, con una mirada federal y orientada al desarrollo territorial.

Cuatro trayectos formativos

El recorrido .NET + React estará orientado al desarrollo full stack, con herramientas para crear aplicaciones web completas, desde el procesamiento de información y la conexión con bases de datos hasta las interfaces utilizadas por los usuarios.

El curso Java + JavaScript brindará una base para desarrollar soluciones web, combinando la lógica principal del sistema con la experiencia de usuario, y utilizando inteligencia artificial como apoyo para resolver problemas, mejorar código y documentar procesos.

La formación Python + Django permitirá crear aplicaciones web de manera ágil, abordando fundamentos de programación, gestión de usuarios, datos y servicios digitales, con integración responsable de inteligencia artificial.

El trayecto Data Analyst estará enfocado en el análisis de datos mediante herramientas como SQL y BigQuery, para transformar grandes volúmenes de información en insumos útiles para la toma de decisiones.

Inscripción abierta

Las personas interesadas deberán estar radicadas en Río Negro y completar sus datos en la web oficial de inscripción: https://aceleraciontech-rn.alkemy.org/.

Cada postulante realizará una evaluación inicial que permitirá identificar sus conocimientos y asignar el trayecto formativo más adecuado.