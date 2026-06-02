Los Menucos: furor por los encuentros de intercambio de figuritas

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, volvió a compartir una jornada de intercambio de figuritas del Mundial junto a familias, niños, niñas y vecinos de la localidad.

El encuentro reunió a numerosos coleccionistas que se acercaron acompañados por sus familias, mientras que otros participaron de manera individual para no perderse la oportunidad de completar sus álbumes mediante el tradicional intercambio de figuritas.

Durante la actividad también se realizaron sorteos de álbumes, banderas, pinturitas y camisetas de la Selección Argentina, generando un ambiente de alegría y participación para grandes y chicos.

Se trata del tercer encuentro impulsado por la jefa comunal, quien además es una de las participantes de esta iniciativa, ya que también se encuentra completando su álbum del Mundial.

Según destacaron desde la organización, estas jornadas buscan fomentar el encuentro entre vecinos, facilitar el intercambio de figuritas y ayudar a las familias a completar sus colecciones sin la necesidad de adquirir una gran cantidad de sobres.