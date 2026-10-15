Sierra Colorada inició la obra del Centro Integral de la Mujer

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La construcción del Centro Integral de la Mujer de Sierra Colorada ya está en marcha. Se trata de una inversión provincial destinada a crear un espacio de atención y acompañamiento para mujeres de Río Negro que atraviesan situaciones de consumo problemático.

Durante la jornada, la intendenta Marta Ignacio, junto a arquitectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, supervisó las instalaciones, donde ya se encuentran trabajando obreros de la localidad.

El nuevo centro contará con 24 camas para alojar temporalmente a mujeres de toda la provincia, con el objetivo de brindarles un espacio donde puedan iniciar y transitar un proceso de recuperación.

La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre APASA, la Municipalidad de Sierra Colorada, la empresa responsable de la refacción y el Gobierno de Río Negro.

Con el inicio de las tareas, avanza la puesta en marcha de un espacio orientado a la atención y el acompañamiento de mujeres que necesitan apoyo para afrontar situaciones de consumo problemático.

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