Sierra Colorada inició la obra del Centro Integral de la Mujer

La construcción del Centro Integral de la Mujer de Sierra Colorada ya está en marcha. Se trata de una inversión provincial destinada a crear un espacio de atención y acompañamiento para mujeres de Río Negro que atraviesan situaciones de consumo problemático.

Durante la jornada, la intendenta Marta Ignacio, junto a arquitectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, supervisó las instalaciones, donde ya se encuentran trabajando obreros de la localidad.

El nuevo centro contará con 24 camas para alojar temporalmente a mujeres de toda la provincia, con el objetivo de brindarles un espacio donde puedan iniciar y transitar un proceso de recuperación.

La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre APASA, la Municipalidad de Sierra Colorada, la empresa responsable de la refacción y el Gobierno de Río Negro.

Con el inicio de las tareas, avanza la puesta en marcha de un espacio orientado a la atención y el acompañamiento de mujeres que necesitan apoyo para afrontar situaciones de consumo problemático.