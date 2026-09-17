Sierra Colorada tendrá un Centro Provincial para mujeres en situación de consumo problemático

El nuevo espacio contará con 24 camas y brindará atención pública y gratuita a mujeres de toda la provincia de Río Negro. Funcionará en la Casa de la Mujer y dependerá de APASA.

Sierra Colorada se prepara para convertirse en sede de un nuevo espacio destinado a la atención y recuperación de mujeres que atraviesan situaciones de consumo problemático. La Agencia para la Prevención y Asistencia de las Adicciones (APASA), dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro, y la Municipalidad de Sierra Colorada firmaron el convenio que pone en marcha el Centro de Atención de Mujeres en Situación de Consumo Problemático de la Provincia.

El establecimiento funcionará en la actual Casa de la Mujer de Sierra Colorada, tendrá 24 camas y brindará atención pública y gratuita a mujeres de toda la provincia que requieran una internación temporaria y acompañamiento durante su proceso de recuperación física, psíquica y comunitaria.

El proyecto representa una importante incorporación a la red provincial de atención de las adicciones y, de acuerdo con lo informado, será el único centro de estas características en toda la Patagonia.

Una infraestructura completamente renovada

La remodelación integral del edificio estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas de Río Negro, con mano de obra local y prioridad para trabajadoras mujeres que fueron capacitadas por la UOCRA Provincial.

El nuevo centro contará con siete habitaciones cuádruples con baño privado, además de salón de usos múltiples, cocina-comedor, baños adaptados para personas con discapacidad, lavadero, office de enfermería, salón de reuniones, gimnasio, ludoteca y espacios destinados a talleres socioexpresivos.

También tendrá un amplio patio externo que permitirá desarrollar actividades vinculadas con la producción de frutas y hortalizas y tareas de jardinería, como parte de las propuestas de acompañamiento y recuperación.

Todo el establecimiento será equipado con mobiliario y equipamiento nuevo, diseñado para atender las 24 plazas disponibles.

Ya comenzó la capacitación del equipo

Como parte de la puesta en marcha del centro, ya comenzó la formación del nuevo equipo de operadoras que tendrá a su cargo la atención y el acompañamiento de las mujeres que ingresen a la institución.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política de salud mental y atención de las adicciones que busca ampliar el acceso a servicios especializados en distintos puntos de Río Negro.

La llegada de este centro a Sierra Colorada representa una nueva prestación de alcance provincial para la localidad y posiciona a la Región Sur como sede de un servicio especializado que estará disponible para mujeres de todo el territorio rionegrino.