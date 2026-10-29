Sierra Colorada gestiona en Viedma de cara al aniversario y la Fiesta del Cordero

La intendenta Marta Ignacio mantuvo reuniones con autoridades provinciales para coordinar los festejos de diciembre, repasar obras en ejecución y avanzar en proyectos de infraestructura, seguridad y atención sanitaria para la localidad.

La intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, desarrolló una agenda institucional en Viedma con distintos funcionarios del Gobierno de Río Negro, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en temas prioritarios para la comunidad.

Entre los principales puntos abordados estuvieron la organización del 115.º aniversario de Sierra Colorada y la 30.ª Fiesta Provincial del Cordero, previstas para diciembre, además del seguimiento de obras y la planificación de nuevos proyectos para el próximo año.

Obras y planificación junto al Gobierno provincial

La agenda comenzó el martes con una reunión con el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos. Durante el encuentro se avanzó en la planificación del programa oficial de los festejos y se repasaron las obras en ejecución, junto con las iniciativas de infraestructura previstas para el próximo año.

Posteriormente, Ignacio se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck para analizar el avance de los trabajos en la localidad y coordinar las acciones proyectadas para 2027.

Según se informó, los encuentros forman parte de una agenda de trabajo entre la Provincia y el Municipio orientada a mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Seguridad para los festejos de diciembre

Durante la mañana del miércoles, la intendenta mantuvo una reunión con el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo, y el subjefe, Elio Tapia, para diagramar el operativo preventivo de fin de año.

En ese marco, se acordó reforzar la seguridad durante la Fiesta Provincial del Cordero y los actos por el aniversario de la localidad.

Además, se confirmó la participación de la Banda de la Policía de Río Negro y el tradicional desfile de la Escuela de Cadetes, como parte de las actividades previstas para las celebraciones.

Cobertura sanitaria y necesidades del hospital

En materia de salud, Ignacio se reunió con el ministro Demetrio Thalasselis para coordinar la cobertura sanitaria durante la fiesta popular.

El operativo contará con la presencia y asistencia del personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) en el predio donde se desarrollarán las actividades.

También se analizaron las prioridades y necesidades actuales del hospital local, con el propósito de continuar fortaleciendo la atención sanitaria en Sierra Colorada.

Avanza la refacción del Centro Integral de la Mujer

La agenda concluyó con una reunión con Norma Mora, directora ejecutiva de la Agencia de Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y las Adicciones (APASA).

Durante el encuentro se repasaron las acciones conjuntas que se llevan adelante en la localidad, entre ellas la refacción integral, interna y externa, del Centro Integral de la Mujer, cuya obra comenzó semanas atrás.

De acuerdo con lo informado, los trabajos se realizan con mano de obra local y permitirán generar más de 25 puestos de trabajo para mujeres de la comunidad, que se desempeñarán en la atención del establecimiento.

Al cierre de la agenda, desde el Municipio destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial y la importancia de sostener la coordinación institucional para avanzar en obras, fortalecer los servicios y organizar las próximas celebraciones de Sierra Colorada.