Pilcaniyeu:comenzó la Semana de las Madres con juegos y actividades recreativas

La Municipalidad de Pilcaniyeu puso en marcha las actividades por la Semana de las Madres, una propuesta destinada a compartir momentos de diversión, compañerismo y encuentro con las madres de la localidad.

La iniciativa comenzó con la participación de cuatro equipos: Las Mamis Sin Freno, Las Panteras, Las Populares y Las Reinas, que ya disfrutan de los juegos con entusiasmo y energía.

Desde el Municipio agradecieron a todas las participantes por sumarse a esta propuesta, que busca generar espacios de recreación y fortalecer los vínculos entre las vecinas de la comunidad.

Las actividades continuarán hasta el jueves, mientras que el viernes se realizará una cena especial para agasajar a todas las madres y compartir un momento de celebración.