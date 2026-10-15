Maquinchao: declararon de interés cultural los 50 años del Primer Encuentro Folklórico

En el marco de la celebración del 50° aniversario del Primer Encuentro Folklórico de la Línea Sur, Maquinchao recibió dos importantes reconocimientos institucionales que destacan el valor histórico, cultural y comunitario de este acontecimiento para la localidad y toda la región.

La Legislatura de Río Negro declaró de interés cultural, comunitario y social la celebración de los 50 años del encuentro, a través de un proyecto presentado por los legisladores Soraya Yauhar y Norberto Moreno.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Maquinchao, a solicitud del Poder Ejecutivo Municipal, declaró de interés comunitario municipal esta conmemoración. La distinción reconoce especialmente a quienes organizaron las primeras ediciones y que, con su compromiso y dedicación, dejaron una huella en la historia cultural de la localidad.

Estos reconocimientos ponen en valor cinco décadas de tradición, identidad y encuentro, así como el esfuerzo de las distintas generaciones que contribuyeron a mantener viva la cultura folklórica de la Línea Sur.

Desde la Municipalidad de Maquinchao celebraron las distinciones y reafirmaron el compromiso de preservar y transmitir las raíces, la historia y las tradiciones a las futuras generaciones.