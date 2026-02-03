Marta Ignacio gestiona obras clave para Sierra Colorada

La intendenta Marta Ignacio gestiona obras clave en Viedma, como El nuevo hospital, viviendas y servicios básicos en la agenda provincial.

En el marco de una intensa jornada de trabajo en la capital provincial, la Intendenta Marta Ignacio mantuvo una reunión en el día de hoy con el Gobernador de la Provincia Alberto Weretilneck para avanzar en el plan de infraestructura destinado a nuestra localidad. El encuentro tuvo como eje central la coordinación de obras que transformarán la calidad de vida de los vecinos y la salud pública regional.

Salud: Comienza el camino hacia el nuevo Hospital.

Uno de los puntos más destacados de la agenda fue el inicio formal del proyecto del nuevo hospital local. La Intendenta informó que las tareas ya han comenzado en el terreno de la ex planta de gas, donde actualmente se está llevando a cabo el desmantelamiento de las estructuras antiguas. Este paso es fundamental para preparar el suelo donde se erigirá el moderno centro asistencial, una demanda histórica de la comunidad.

Servicios: Gas y Agua para más de 70 familias.

Además de la infraestructura sanitaria, Ignacio destacó el avance de dos proyectos vitales para el desarrollo urbano dos obras ya licitadas y próximas a iniciarse:

Red de Gas: Ampliación de la red para garantizar calefacción y seguridad en los hogares.

Red de Agua: Extensión de la red troncal para asegurar el suministro de agua potable.

Obra 10 viviendas : inicio de obra de las 10 nuevas viviendas, un proyecto habitacional que ya es una realidad para los vecinos. La obra se ejecuta íntegramente con fondos provinciales, lo que demuestra un compromiso directo del Gobierno de Río Negro con el desarrollo local.Además de brindar una solución habitacional a diez familias, el inicio de los trabajos genera una reactivación inmediata de la mano de obra local. Durante sus encuentros en Viedma, Ignacio supervisó los plazos técnicos y administrativos para garantizar que el flujo de recursos permita un avance sostenido de la construcción.

Según detalló la mandataria tras el encuentro, estas dos obras de servicios básicos que inician en la próximas semanas beneficiarán de manera directa a más de 70 familias, mejorando las condiciones de salubridad para aquellos vecinos que aún no cuentan con estos servicios básicos.

“Estamos trabajando codo a codo con la Provincia para que llevar adelante acciones de gobierno concretas, realidades que se ven en el territorio. El desmantelamiento en la ex planta de gas es la primera señal visible de que el hospital ya está en marcha”, destacó la Intendenta.

Con este encuentro, se consolida una agenda de trabajo común junto al Gobierno Provincial que busca priorizar la obra pública como motor de bienestar y crecimiento para nuestra localidad durante el presente año.