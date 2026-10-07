Sierra Colorada fue sede de un gran torneo de Handball de la Unión Línea Sur

Las categorías Juveniles reunieron a delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada en una jornada marcada por el deporte, la competencia y la camaradería.

El pasado sábado, Sierra Colorada fue escenario de una nueva jornada deportiva de la Unión Línea Sur de Handball, con la realización del torneo correspondiente a la categoría Juveniles, que reunió a equipos de distintas localidades de la región.

Participaron las delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada, protagonizando una jornada a puro handball, esfuerzo y pasión.

Desde la organización destacaron el compromiso de cada equipo y de los deportistas, quienes dejaron todo en la cancha y fueron protagonistas de una competencia que continúa fortaleciendo el desarrollo del handball en la Línea Sur.

Las posiciones finales

Rama femenina

🥇 1.º puesto: Maquinchao

🥈 2.º puesto: Los Menucos

🥉 3.º puesto: Sierra Colorada

4.º puesto: Ingeniero Jacobacci

Rama masculina

🥇 1.º puesto: Sierra Colorada

🥈 2.º puesto: Maquinchao

🥉 3.º puesto: Ingeniero Jacobacci

4.º puesto: Los Menucos

Reconocimientos individuales

Además de las posiciones finales, el torneo tuvo reconocimientos para los jugadores y jugadoras que se destacaron durante la competencia.

Rama femenina:

🧤 Arquera destacada: Salomé González

Salomé González ⭐ Jugadora destacada: Julieta Lauriente

Rama masculina:

🧤 Arquero destacado: Valentín Uriz

Valentín Uriz ⭐ Jugador destacado: Carlos Keller

El encuentro volvió a poner en valor el crecimiento del handball en la Línea Sur, generando espacios de competencia y encuentro para jóvenes deportistas de distintas localidades.

Felicitaciones a todos los equipos, jugadores, entrenadores y familias que acompañaron esta nueva jornada de la Unión Línea Sur de Handball.