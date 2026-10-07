Sierra Colorada fue sede de un gran torneo de Handball de la Unión Línea Sur

Las categorías Juveniles reunieron a delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada en una jornada marcada por el deporte, la competencia y la camaradería.
El pasado sábado, Sierra Colorada fue escenario de una nueva jornada deportiva de la Unión Línea Sur de Handball, con la realización del torneo correspondiente a la categoría Juveniles, que reunió a equipos de distintas localidades de la región.
Participaron las delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada, protagonizando una jornada a puro handball, esfuerzo y pasión.
Desde la organización destacaron el compromiso de cada equipo y de los deportistas, quienes dejaron todo en la cancha y fueron protagonistas de una competencia que continúa fortaleciendo el desarrollo del handball en la Línea Sur.
Las posiciones finales
Rama femenina
🥇 1.º puesto: Maquinchao
🥈 2.º puesto: Los Menucos
🥉 3.º puesto: Sierra Colorada
4.º puesto: Ingeniero Jacobacci
Rama masculina
🥇 1.º puesto: Sierra Colorada
🥈 2.º puesto: Maquinchao
🥉 3.º puesto: Ingeniero Jacobacci
4.º puesto: Los Menucos
Reconocimientos individuales
Además de las posiciones finales, el torneo tuvo reconocimientos para los jugadores y jugadoras que se destacaron durante la competencia.
Rama femenina:
- 🧤 Arquera destacada: Salomé González
- ⭐ Jugadora destacada: Julieta Lauriente
Rama masculina:
- 🧤 Arquero destacado: Valentín Uriz
- ⭐ Jugador destacado: Carlos Keller
El encuentro volvió a poner en valor el crecimiento del handball en la Línea Sur, generando espacios de competencia y encuentro para jóvenes deportistas de distintas localidades.
Felicitaciones a todos los equipos, jugadores, entrenadores y familias que acompañaron esta nueva jornada de la Unión Línea Sur de Handball.