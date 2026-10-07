Sierra Colorada fue sede de un gran torneo de Handball de la Unión Línea Sur

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Las categorías Juveniles reunieron a delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada en una jornada marcada por el deporte, la competencia y la camaradería.

El pasado sábado, Sierra Colorada fue escenario de una nueva jornada deportiva de la Unión Línea Sur de Handball, con la realización del torneo correspondiente a la categoría Juveniles, que reunió a equipos de distintas localidades de la región.

Participaron las delegaciones de Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y Sierra Colorada, protagonizando una jornada a puro handball, esfuerzo y pasión.

Desde la organización destacaron el compromiso de cada equipo y de los deportistas, quienes dejaron todo en la cancha y fueron protagonistas de una competencia que continúa fortaleciendo el desarrollo del handball en la Línea Sur.

Las posiciones finales

Rama femenina

🥇 1.º puesto: Maquinchao
🥈 2.º puesto: Los Menucos
🥉 3.º puesto: Sierra Colorada
4.º puesto: Ingeniero Jacobacci

Rama masculina

🥇 1.º puesto: Sierra Colorada
🥈 2.º puesto: Maquinchao
🥉 3.º puesto: Ingeniero Jacobacci
4.º puesto: Los Menucos

Reconocimientos individuales

Además de las posiciones finales, el torneo tuvo reconocimientos para los jugadores y jugadoras que se destacaron durante la competencia.

Rama femenina:

  • 🧤 Arquera destacada: Salomé González
  • Jugadora destacada: Julieta Lauriente

Rama masculina:

  • 🧤 Arquero destacado: Valentín Uriz
  • Jugador destacado: Carlos Keller

El encuentro volvió a poner en valor el crecimiento del handball en la Línea Sur, generando espacios de competencia y encuentro para jóvenes deportistas de distintas localidades.

Felicitaciones a todos los equipos, jugadores, entrenadores y familias que acompañaron esta nueva jornada de la Unión Línea Sur de Handball.

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