Maquinchao: la Escuela Primaria N.º 4 “Domingo F. Suárez” celebró sus 111 años

La institución educativa cumplió 111 años de trayectoria y recibió una nueva heladera como aporte para fortalecer sus condiciones de funcionamiento.

Este 5 de octubre, la Escuela Primaria N.º 4 “Domingo F. Suárez” de Maquinchao celebró sus 111 años de trayectoria, formando generaciones de estudiantes y siendo parte fundamental de la historia y la vida comunitaria de la localidad.

En el marco de este nuevo aniversario, la intendenta municipal Silvana Pérez, junto a Guillermo Frid, del Área de Convenios Escolares, realizó la entrega de una heladera Drean Cíclica de 314 litros, equipada con freezer superior, control de temperatura y tecnología CycleFrost.

Desde el Municipio destacaron que esta entrega constituye un nuevo aporte destinado a acompañar y fortalecer las condiciones de las instituciones educativas de Maquinchao, contribuyendo a mejorar sus recursos y espacios de trabajo.

La comunidad de Maquinchao acompañó el aniversario de una institución con más de un siglo de presencia en la localidad, cuya trayectoria está estrechamente vinculada con la formación de distintas generaciones.

¡Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 4 “Domingo F. Suárez” por estos 111 años de historia y compromiso con la educación!