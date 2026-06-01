Los Menucos fue sede del Torneo Unión Línea Sur de Handball en categoría Cadetes

Equipos de Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colorada y Los Menucos participaron de una intensa jornada deportiva.
Se llevó adelante en el gimnasio municipal de Los Menucos el Torneo Unión Línea Sur de Handball, categoría Cadetes, en ramas femenina y masculina, reuniendo a jóvenes deportistas de distintas localidades de la región.
Del certamen participaron delegaciones de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colorada y Los Menucos, en una jornada marcada por la competencia, el compañerismo y la integración regional.
Resultados – Rama Masculina
🥇 Primer puesto: Los Menucos
🥈 Segundo puesto: Ingeniero Jacobacci
🥉 Tercer puesto: Sierra Colorada
Resultados – Rama Femenina
🥇 Primer puesto: Sierra Colorada
🥈 Segundo puesto: Maquinchao
🥉 Tercer puesto: Los Menucos
🏅 Cuarto puesto: Ingeniero Jacobacci
La intendenta Mabel Yauhar felicitó a todos los equipos participantes por el esfuerzo, el compromiso y el espíritu deportivo demostrado durante la competencia.
Desde la organización destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro para los jóvenes deportistas de la Línea Sur, fortaleciendo la práctica deportiva y los vínculos entre las distintas localidades de la región.