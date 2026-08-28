Sierra Colorada fue sede del Torneo Zonal de Futsal Sub-14 rumbo a los Juegos Evita

Las categorías femenina y masculina se enfrentaron en una jornada que reunió a delegaciones de distintas localidades de la Región Sur. Sierra Colorada y Maquinchao lograron la clasificación a la instancia provincial.

Sierra Colorada fue escenario del Torneo Zonal de Futsal Sub-14, femenino y masculino, clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita. La competencia reunió a delegaciones de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ramos Mexía y Sierra Colorada, en una jornada marcada por la pasión, el talento y el acompañamiento de las familias.

Los jóvenes de la Escuela Deportiva Municipal de Sierra Colorada tuvieron una destacada participación y fueron protagonistas de dos definiciones que mantuvieron la emoción hasta el final.

Maquinchao se quedó con la clasificación masculina

En la categoría masculina, la definición fue apasionante. Sierra Colorada y Maquinchao Club Sacachispas llegaron a la gran final y tuvieron que definir el campeonato desde la tanda de penales.

Finalmente, Maquinchao Club Sacachispas se quedó con el triunfo y obtuvo el pasaje a la próxima instancia. Ambos equipos protagonizaron un gran partido y fueron reconocidos por su entrega durante toda la competencia.

Sierra Colorada, campeona en la rama femenina

En la categoría femenina, el festejo quedó en casa.

Las representantes de Sierra Colorada se impusieron ante Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci y se consagraron campeonas zonales, logrando así la clasificación para representar a la Región Sur en la siguiente etapa.

De esta manera, Sierra Colorada en la categoría femenina y Maquinchao Club Sacachispas en la masculina serán los representantes de la Región Sur en la instancia final provincial, que se disputará el próximo 15 de septiembre en Comallo.

La jornada dejó como saldo una importante experiencia deportiva para los jóvenes de la región y volvió a demostrar el crecimiento de las disciplinas deportivas en las distintas localidades de la Línea Sur.

Desde la organización felicitaron a todos los chicos y chicas que participaron por su entrega y compromiso, y agradecieron especialmente a las familias que acompañaron desde las tribunas, alentando durante cada partido.

El deporte regional volvió a ser protagonista, con una jornada que unió a jóvenes de distintas localidades en torno a la competencia, el compañerismo y la pasión por el futsal.