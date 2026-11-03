Maquinchao reunió a más de 100 participantes en un torneo regional de handball

El Gimnasio Municipal Lino Galíndez fue escenario durante el fin de semana de un encuentro regional de handball que convocó a las escuelitas municipales de Los Menucos, Sierra Colorada, Valcheta, Ingeniero Jacobacci y Maquinchao.
La jornada contó con la participación de más de 100 deportistas de las categorías Menores, Cadetes, Juveniles y Mayores Libres, en una propuesta que permitió compartir una jornada de competencia y encuentro entre las distintas localidades de la Región Sur.
El torneo tuvo como objetivo promover la práctica del handball, fortalecer los vínculos entre las escuelas municipales y generar espacios de participación para deportistas de distintas edades.
La actividad se desarrolló en un clima de compañerismo y camaradería, y formó parte de las propuestas deportivas que se llevan adelante en la región para cerrar el año con más espacios de integración y encuentro.
RESULTADOS Y DESTACADOS
CATEGORÍA SUB 12
1.er puesto: Ing. Jacobacci A
2.º puesto: Valcheta
3.er puesto: Maquinchao
4.º puesto: Ing. Jacobacci B
Arquero destacado: Bruno Guajardo (Ing. Jacobacci)
Arquera destacada: Pía Tolosa (Valcheta)
Jugador destacado: Ciro López (Ing. Jacobacci)
CATEGORÍA MENORES FEMENINO
1.er puesto: Los Menucos
2.º puesto: Maquinchao
3.er puesto: Ing. Jacobacci
Arquera destacada: Salomé González (Maquinchao)
Jugadora destacada: Morena García (Ing. Jacobacci)
CATEGORÍA MENORES MASCULINO
1.er puesto: Los Menucos
2.º puesto: Maquinchao
Arquero destacado: Laureano Maldonado (Los Menucos)
Jugador destacado: Dylan García (Los Menucos)
CATEGORÍA CADETES / JUVENILES
1.er puesto: Los Menucos
2.º puesto: Maquinchao Juveniles
3.er puesto: Maquinchao Cadetes
Arquera destacada: Abril Mansilla (Los Menucos)
Jugadora destacada: Julieta Lauriente (Los Menucos)
CATEGORÍA MAYORES FEMENINO
1.er puesto: Maquinchao Juveniles
2.º puesto: Sierra Colorada
3.er puesto: Los Menucos
4.º puesto: Maquinchao Mayores
Arquera destacada: Gisela Marín (Sierra Colorada)
Jugadora destacada: Magalí Chico (Maquinchao Juveniles)
Felicitamos a todos los jugadores, profesores, familias y a cada una de las localidades que formaron parte de este encuentro.
Gracias por compartir una jornada llena de deporte, amistad y pasión por el handball.