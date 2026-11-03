Maquinchao reunió a más de 100 participantes en un torneo regional de handball

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El Gimnasio Municipal Lino Galíndez fue escenario durante el fin de semana de un encuentro regional de handball que convocó a las escuelitas municipales de Los Menucos, Sierra Colorada, Valcheta, Ingeniero Jacobacci y Maquinchao.

La jornada contó con la participación de más de 100 deportistas de las categorías Menores, Cadetes, Juveniles y Mayores Libres, en una propuesta que permitió compartir una jornada de competencia y encuentro entre las distintas localidades de la Región Sur.

El torneo tuvo como objetivo promover la práctica del handball, fortalecer los vínculos entre las escuelas municipales y generar espacios de participación para deportistas de distintas edades.

La actividad se desarrolló en un clima de compañerismo y camaradería, y formó parte de las propuestas deportivas que se llevan adelante en la región para cerrar el año con más espacios de integración y encuentro.

RESULTADOS Y DESTACADOS

CATEGORÍA SUB 12

🥇1.er puesto: Ing. Jacobacci A

🥈 2.º puesto: Valcheta

🥉3.er puesto: Maquinchao

4.º puesto: Ing. Jacobacci B

⭐ Arquero destacado: Bruno Guajardo (Ing. Jacobacci)

⭐ Arquera destacada: Pía Tolosa (Valcheta)

⭐ Jugador destacado: Ciro López (Ing. Jacobacci)

CATEGORÍA MENORES FEMENINO

🥇1.er puesto: Los Menucos

🥈 2.º puesto: Maquinchao

🥉3.er puesto: Ing. Jacobacci

⭐ Arquera destacada: Salomé González (Maquinchao)

⭐ Jugadora destacada: Morena García (Ing. Jacobacci)

CATEGORÍA MENORES MASCULINO

🥇1.er puesto: Los Menucos

🥈 2.º puesto: Maquinchao

⭐ Arquero destacado: Laureano Maldonado (Los Menucos)

⭐ Jugador destacado: Dylan García (Los Menucos)

CATEGORÍA CADETES / JUVENILES

🥇1.er puesto: Los Menucos

🥈 2.º puesto: Maquinchao Juveniles

🥉3.er puesto: Maquinchao Cadetes

⭐ Arquera destacada: Abril Mansilla (Los Menucos)

⭐ Jugadora destacada: Julieta Lauriente (Los Menucos)

CATEGORÍA MAYORES FEMENINO

🥇1.er puesto: Maquinchao Juveniles

🥈 2.º puesto: Sierra Colorada

🥉3.er puesto: Los Menucos

4.º puesto: Maquinchao Mayores

⭐ Arquera destacada: Gisela Marín (Sierra Colorada)

⭐ Jugadora destacada: Magalí Chico (Maquinchao Juveniles)

👏 Felicitamos a todos los jugadores, profesores, familias y a cada una de las localidades que formaron parte de este encuentro.

Gracias por compartir una jornada llena de deporte, amistad y pasión por el handball.

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