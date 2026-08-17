Durante el fin de semana, Los Menucos fue sede del Primer Torneo Provincial de Newcom, una importante competencia que reunió a 38 equipos de distintas localidades de Río Negro en las categorías Mixto +40, +50, +60 y +68.

La propuesta permitió disfrutar de un fin de semana a puro deporte y camaradería, con la participación de jugadores y jugadoras de diferentes puntos de la provincia.

Resultados del Torneo Abierto Rionegrino de Newcom

Categoría +68 Mixto

🏆 Campeón: Newcom Patagones

Newcom Patagones Newcom Roca La Lucinda Boulevard Newcomeros del Golfo Newlawn Escuela Municipal de Catriel

Categoría +60 Mixto

Lamarque Galo Martínez CAID Newcom Boulevard La Lucinda Instituto Río New Newcom Patagones Newlawn Huahuel Bardas del Colorado Rejunte

Categoría +40 Mixto

Lamarque CAID Lago Puelo Tiburones La Lucinda PicaPiedras Huahuel Las Águilas Newen

Categoría +50

🏆 Campeón: Lamarque

Lamarque Impacto Galo Martínez Huahuel La Lucinda PicaPiedras Newen Tiburones Jardín

Reconocimiento a quienes hicieron posible el torneo

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, felicitó a todos los equipos que participaron y destacó el acompañamiento de las distintas instituciones y trabajadores que colaboraron durante el desarrollo de la competencia.

“Felicitaciones a todos los equipos que participaron en este hermoso torneo. Muchas gracias al Hospital local, Educación, porteros, personal del gimnasio, Mariano a cargo de Deporte Municipal y la Escuelita de Vóley Municipal”.

El torneo significó una importante jornada deportiva para Los Menucos, fortaleciendo el crecimiento del Newcom en la provincia y generando un espacio de encuentro entre equipos de distintas localidades rionegrinas.