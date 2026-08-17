Durante el fin de semana, Los Menucos fue sede del Primer Torneo Provincial de Newcom, una importante competencia que reunió a 38 equipos de distintas localidades de Río Negro en las categorías Mixto +40, +50, +60 y +68.
La propuesta permitió disfrutar de un fin de semana a puro deporte y camaradería, con la participación de jugadores y jugadoras de diferentes puntos de la provincia.
Resultados del Torneo Abierto Rionegrino de Newcom
Categoría +68 Mixto
🏆 Campeón: Newcom Patagones
- Newcom Patagones
- Newcom Roca
- La Lucinda
- Boulevard
- Newcomeros del Golfo
- Newlawn
- Escuela Municipal de Catriel
Categoría +60 Mixto
- Lamarque
- Galo Martínez
- CAID Newcom
- Boulevard
- La Lucinda
- Instituto
- Río New
- Newcom Patagones
- Newlawn
- Huahuel
- Bardas del Colorado
- Rejunte
Categoría +40 Mixto
- Lamarque
- CAID
- Lago Puelo
- Tiburones
- La Lucinda
- PicaPiedras
- Huahuel
- Las Águilas
- Newen
Categoría +50
🏆 Campeón: Lamarque
- Lamarque
- Impacto
- Galo Martínez
- Huahuel
- La Lucinda
- PicaPiedras
- Newen
- Tiburones
- Jardín
Reconocimiento a quienes hicieron posible el torneo
La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, felicitó a todos los equipos que participaron y destacó el acompañamiento de las distintas instituciones y trabajadores que colaboraron durante el desarrollo de la competencia.
“Felicitaciones a todos los equipos que participaron en este hermoso torneo. Muchas gracias al Hospital local, Educación, porteros, personal del gimnasio, Mariano a cargo de Deporte Municipal y la Escuelita de Vóley Municipal”.
El torneo significó una importante jornada deportiva para Los Menucos, fortaleciendo el crecimiento del Newcom en la provincia y generando un espacio de encuentro entre equipos de distintas localidades rionegrinas.