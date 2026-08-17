Los Menucos fue sede del Primer Torneo Provincial de Newcom

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Durante el fin de semana, Los Menucos fue sede del Primer Torneo Provincial de Newcom, una importante competencia que reunió a 38 equipos de distintas localidades de Río Negro en las categorías Mixto +40, +50, +60 y +68.

La propuesta permitió disfrutar de un fin de semana a puro deporte y camaradería, con la participación de jugadores y jugadoras de diferentes puntos de la provincia.

Resultados del Torneo Abierto Rionegrino de Newcom

Categoría +68 Mixto

🏆 Campeón: Newcom Patagones

  1. Newcom Patagones
  2. Newcom Roca
  3. La Lucinda
  4. Boulevard
  5. Newcomeros del Golfo
  6. Newlawn
  7. Escuela Municipal de Catriel

Categoría +60 Mixto

  1. Lamarque
  2. Galo Martínez
  3. CAID Newcom
  4. Boulevard
  5. La Lucinda
  6. Instituto
  7. Río New
  8. Newcom Patagones
  9. Newlawn
  10. Huahuel
  11. Bardas del Colorado
  12. Rejunte

Categoría +40 Mixto

  1. Lamarque
  2. CAID
  3. Lago Puelo
  4. Tiburones
  5. La Lucinda
  6. PicaPiedras
  7. Huahuel
  8. Las Águilas
  9. Newen

Categoría +50

🏆 Campeón: Lamarque

  1. Lamarque
  2. Impacto
  3. Galo Martínez
  4. Huahuel
  5. La Lucinda
  6. PicaPiedras
  7. Newen
  8. Tiburones
  9. Jardín

Reconocimiento a quienes hicieron posible el torneo

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, felicitó a todos los equipos que participaron y destacó el acompañamiento de las distintas instituciones y trabajadores que colaboraron durante el desarrollo de la competencia.

“Felicitaciones a todos los equipos que participaron en este hermoso torneo. Muchas gracias al Hospital local, Educación, porteros, personal del gimnasio, Mariano a cargo de Deporte Municipal y la Escuelita de Vóley Municipal”.

El torneo significó una importante jornada deportiva para Los Menucos, fortaleciendo el crecimiento del Newcom en la provincia y generando un espacio de encuentro entre equipos de distintas localidades rionegrinas.

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