Motociclistas Solidarios: una jornada de solidaridad y encuentro en Ramos Mexía

A pesar de las condiciones climáticas, el encuentro se realizó en la Residencia Mixta Futa Piuqué y reunió a motociclistas de distintos puntos de Río Negro y Neuquén.

La solidaridad pudo más que el clima y Ramos Mexía fue escenario de una jornada especial junto a Motociclistas Solidarios, quienes llegaron desde distintos puntos de las provincias de Río Negro y Neuquén para compartir un encuentro y acercar donaciones a la comunidad.

La actividad se desarrolló en la Residencia Mixta Futa Piuqué, donde uno de los momentos centrales fue la entrega de una importante cantidad de donaciones por parte de los motociclistas.

A esta iniciativa también se sumaron vecinos de Ramos Mexía, quienes se acercaron para colaborar, acompañar la jornada y compartir un momento junto a los visitantes y los chicos de la residencia. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de paseos en moto, convirtiendo el encuentro en una experiencia cargada de alegría y emoción.

Más allá de las motos y del encuentro entre aficionados, la jornada dejó un mensaje de solidaridad, compañerismo y compromiso con la comunidad, poniendo en valor la importancia de acompañar y compartir con quienes más lo necesitan.

La actividad contó con la organización y el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, la Residencia Mixta Futa Piuqué, la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía y la Secretaría de Cultura.

Una jornada que demostró que, cuando hay voluntad de ayudar, ni siquiera las condiciones climáticas pueden detener la solidaridad.