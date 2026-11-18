La localidad de Sierra Colorada recibió el pasado sábado 14 de noviembre la quinta fecha de la Liga de Newcom Línea Sur 2026. La jornada se desarrolló en el Gimnasio Municipal, donde se disputaron 22 partidos en dos canchas en simultáneo, con la participación de equipos de distintas localidades de la región.

Del encuentro participaron las escuelas municipales de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Ramos Mexía, Valcheta y Sierra Colorada, además de los equipos Huahuel Niyeu, de Jacobacci, y Picapiedras, de Los Menucos. La delegación anfitriona estuvo representada por Las Águilas.

La competencia reunió a las categorías +40, +50 y +60 mixto, con una intensa programación de partidos y una destacada participación de los equipos.

Resultados de la jornada

Categoría +40 mixto

Picapiedras 12-21 EM Sierra Colorada B.

EM Sierra Colorada A 21-14 EM Valcheta.

Picapiedras 21-19 EM Jacobacci.

EM Jacobacci 14-21 EM Ramos Mexía.

EM Valcheta 15-21 Picapiedras.

EM Sierra Colorada B 14-21 EM Ramos Mexía.

EM Ramos Mexía 20-21 EM Sierra Colorada A.

EM Valcheta 21-0 Belgrano (W.O.).

Belgrano 0-21 EM Jacobacci (W.O.).

Categoría +50 mixto

EM Sierra Colorada 17-21 EM Jacobacci.

EM Maquinchao 21-0 EM Valcheta (W.O.).

Picapiedras 21-2 EM Ramos Mexía.

Huahuel 21-5 EM Sierra Colorada.

EM Maquinchao 10-21 Picapiedras.

EM Sierra Colorada 20-21 EM Ramos Mexía.

Huahuel 21-0 EM Valcheta (W.O.).

EM Jacobacci 21-13 EM Maquinchao.

Picapiedras 21-19 Huahuel.

Categoría +60 mixto

EM Jacobacci 7-21 Huahuel.

EM Sierra Colorada 21-19 EM Maquinchao.

EM Valcheta 21-2 EM Los Menucos.

EM Jacobacci 14-21 EM Valcheta.

EM Maquinchao 21-16 EM Los Menucos.

EM Sierra Colorada 5-21 Huahuel.

La jornada volvió a poner de manifiesto el crecimiento del newcom en la Línea Sur, una disciplina que promueve la actividad física, el compañerismo y la integración entre las localidades de la región.