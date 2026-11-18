El Gobierno de Río Negro continúa ampliando los servicios digitales de la aplicación Soy Río Negro. A través de una nueva funcionalidad, los usuarios ya pueden consultar mediante el número de CUIL si poseen fotomultas por exceso de velocidad detectadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y acceder al botón de pago en caso que corresponda.

La incorporación de este servicio permite acceder a la información de las infracciones de manera más ágil y sencilla, directamente desde el teléfono celular, evitando búsquedas en distintos sitios y facilitando el acceso a las gestiones vinculadas con cada consulta.

Esta nueva herramienta forma parte del proceso de modernización que impulsa el Gobierno de Río Negro, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer soluciones digitales que ahorren tiempo y faciliten la vida cotidiana de las y los rionegrinos.

Más trámites y servicios en una sola aplicación

Soy Río Negro permite realizar distintas gestiones desde el celular. Entre ellas, consultar y pagar los impuestos Automotor e Inmobiliario, verificar deudas y descargar boletas de la Agencia de Recaudación Tributaria; solicitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial; gestionar cuotas de viviendas del IPPV y solicitar turnos para el Certificado de Antecedentes Penales, la Verificación Vehicular y para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

También ofrece servicios de asistencia y orientación de APASA, y consultas vinculadas con entidades y trámites de la Inspección General de Personas Jurídicas.

La aplicación es gratuita y está disponible para teléfonos Android, a través de Google Play, y para iPhone, mediante App Store. Para comenzar a utilizarla, solo es necesario descargarla, crear la Identidad Digital Rionegrina y completar la validación de identidad por única vez.

Con cada nueva incorporación, Río Negro avanza en la construcción de un Estado más ágil, integrado y cercano, que aprovecha la tecnología para reducir pasos innecesarios, facilitar el acceso a los servicios públicos y poner más soluciones al alcance de la ciudadanía.