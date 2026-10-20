Maquinchao será sede de la cuarta fecha de la Liga Regional de Newcom

La jornada deportiva se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 9, en el Gimnasio Municipal Lino Galíndez. Participarán ocho equipos de distintas localidades de la Región Sur.

Maquinchao se prepara para recibir este sábado 24 de octubre la cuarta fecha de la Liga de Newcom, una jornada que reunirá a equipos de diferentes localidades de la región para compartir deporte, compañerismo y competencia.

El encuentro se desarrollará en el Gimnasio Municipal Lino Galíndez, a partir de las 9, con la participación de ocho equipos que serán parte de una nueva fecha del certamen regional.

Los equipos participantes serán:

E.M. Valcheta.

E.M. Sierra Colorada.

Los Picapiedras.

Club Huahuel Niyeo.

Club Belgrano.

E.M. Ingeniero Jacobacci.

E.M. Los Menucos.

E.M. Maquinchao.

La jornada será una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las localidades a través del deporte y continuar promoviendo el desarrollo del newcom, una disciplina que convoca a deportistas de distintas edades.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse al gimnasio municipal para alentar a los representantes locales y disfrutar de una jornada de deporte y encuentro regional.

Lugar: Gimnasio Municipal Lino Galíndez, Maquinchao.

Fecha: sábado 24 de octubre.