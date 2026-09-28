Arrancó la Liga Rionegrina de Fútbol de la Región Sur con una fecha cargada de goles

Este domingo comenzó el Torneo Clausura Centenario de la Liga Rionegrina de Fútbol – sede Región Sur, con tres cruces en simultáneo en Jacobacci, Maquinchao y Los Menucos. La primera fecha dejó goleadas en formativas, un empate con seis goles y un encuentro de Primera División suspendido.

La jornada marcó el regreso de la competencia regional y tuvo una importante cantidad de goles en las distintas categorías.

Los Menucos: goleada en Sexta y triunfo de Mallín Nehuen

En la cancha de 9 de Julio, el conjunto local recibió a Mallín Nehuen de Maquinchao, que tuvo una jornada contundente en las divisiones formativas.

Sexta División: 9 de Julio 0 – 11 Mallín Nehuen

9 de Julio 0 – 11 Mallín Nehuen Quinta División: 9 de Julio 0 – 3 Mallín Nehuen

9 de Julio 0 – 3 Mallín Nehuen Tercera/Reserva: 9 de Julio 2 – 3 Mallín Nehuen

En Primera División, el encuentro fue suspendido a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando Mallín Nehuen se imponía por 2 a 0. La continuidad y resolución del partido quedará en manos del Tribunal correspondiente.

Maquinchao: empate 3 a 3 en Primera

En Maquinchao se enfrentaron 12 de Octubre y CSyD Sierra Colorada, en una jornada con resultados favorables para el conjunto local en las categorías formativas.

Sexta División: 12 de Octubre 2 – 1 CSyD Sierra Colorada

12 de Octubre 2 – 1 CSyD Sierra Colorada Quinta División: 12 de Octubre 8 – 1 CSyD Sierra Colorada

12 de Octubre 8 – 1 CSyD Sierra Colorada Cuarta División: 12 de Octubre 2 – 1 CSyD Sierra Colorada

12 de Octubre 2 – 1 CSyD Sierra Colorada Primera División: 12 de Octubre 3 – 3 CSyD Sierra Colorada

El partido de Primera fue uno de los más destacados de la fecha, con seis goles y un empate que dejó a ambos equipos sumando un punto en el inicio del Clausura.

Jacobacci: Huahuel Niyeo se quedó con la Primera

En Ingeniero Jacobacci, Huahuel Niyeo recibió a Social y Deportivo Los Menucos, con resultados repartidos entre las diferentes categorías.

Sexta División: Huahuel Niyeo 12 – 0 Social Los Menucos

Huahuel Niyeo 12 – 0 Social Los Menucos Quinta División: Huahuel Niyeo 0 – 3 Social Los Menucos

Huahuel Niyeo 0 – 3 Social Los Menucos Reserva: Huahuel Niyeo 1 – 0 Social Los Menucos

Huahuel Niyeo 1 – 0 Social Los Menucos Primera División: Huahuel Niyeo 2 – 1 Social Los Menucos

Con estos encuentros se completó la primera fecha del Torneo Clausura Centenario de la Liga Rionegrina de Fútbol – Región Sur, que volvió a reunir a clubes de distintas localidades de la Línea Sur en una jornada marcada por la competencia y una importante cantidad de goles.