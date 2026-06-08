Ramos Mexía fue sede del inicio de la Liga Regional de Newcom

El pasado sábado, el Gimnasio Municipal de Ramos Mexía fue el escenario de la apertura oficial de la Liga Regional de Newcom, un evento que reunió a delegaciones de distintas localidades de la Región Sur en una jornada marcada por el deporte, la integración y el compañerismo.

La competencia contó con la participación de equipos de las categorías +40, +50 y +60, convocando a jugadores y jugadoras de Ramos Mexía, Sierra Colorada, Valcheta, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Los Picapiedras, Club Belgrano y Huahuel Niyeo.

Durante toda la jornada se vivieron encuentros cargados de entusiasmo, esfuerzo y pasión por esta disciplina que continúa creciendo en la región, promoviendo la actividad física, la recreación y la vida saludable entre los adultos.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las delegaciones participantes y el compromiso de quienes hacen posible el desarrollo de la Liga Regional de Newcom, un espacio que año tras año se consolida como un punto de encuentro para fortalecer vínculos, compartir experiencias y fomentar hábitos saludables a través del deporte.