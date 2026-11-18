Se realizó una reunión con productores ganaderos de Mencué y zonas aledañas, que contó con una importante convocatoria y una amplia participación de los trabajadores del sector.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Ganadería Ovina y Caprina de la provincia de Río Negro, a través de Eduardo Tello.

Desde la organización destacaron la participación de los productores y agradecieron el acompañamiento del organismo provincial. Además, remarcaron la importancia del trabajo conjunto, el diálogo y la participación para seguir generando oportunidades y fortaleciendo la actividad ganadera en la región.