Seguridad reforzó el diálogo con retirados policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro continúa con reuniones con retirados y pensionadas policiales. Esta vez el encuentro fue en Villa Regina, donde se brindaron respuestas concretas sobre salarios, jubilaciones y cobertura de salud, en un encuentro que fortaleció el diálogo directo y dejó abierta una nueva instancia de gestión para seguir avanzando en soluciones a las distintas problemáticas planteadas por el sector.

El encuentro se realizó en el Centro de Retirados de la ciudad y reunió a hombres y mujeres que durante años formaron parte de la fuerza, con trayectorias extensas en el servicio público. En ese espacio, se desarrolló una charla abierta, donde se abordaron temas sensibles como la evolución salarial, la liquidación de haberes y la situación actual de la obra social provincial.

En este sentido, desde los representantes de la cartera, subsecretario de Articulación de Políticas de Seguridad, Fernando Casas, y el director de la Unidad de Trámites Previsionales, Rubén Calvo, se expusieron datos claros sobre la actualización de los ingresos entre fines de 2023 y comienzos de 2026, en relación con el contexto inflacionario.

Además, se brindaron precisiones sobre los mecanismos legales que respaldan tanto las escalas salariales como los haberes previsionales mínimos, lo que permitió llevar tranquilidad y despejar dudas que venían generando preocupación en el sector.

Por otro lado, también se puso el foco en la cobertura de salud, un punto que despertó especial interés entre los presentes. Allí se explicaron los alcances actuales del sistema y se escucharon experiencias concretas de los afiliados, en una dinámica de intercambio que permitió recoger inquietudes de primera mano.

Asimismo, la reunión se desarrolló en un clima de respeto, con participación activa de los asistentes, quienes plantearon sus inquietudes y valoraron la posibilidad de ser escuchados cara a cara. Esa cercanía, lejos de ser un detalle menor, marcó el tono de una jornada donde el diálogo fue el eje principal.

Como resultado, surgió la propuesta de avanzar en una nueva instancia de conversación a nivel provincial, con el objetivo de profundizar el tratamiento de la cuestión salarial. Lejos de cerrar el debate, el encuentro funcionó como un paso más dentro de un proceso que busca respuestas sostenidas en el tiempo.

Para eso se propuso solicitar una reunión formal con el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, una iniciativa que fue bien valorada desde la cartera, que lleva adelante espacios de escucha activa en distintas localidades, reforzando el vínculo con quienes ya cumplieron su servicio y hoy forman parte de un sector que sigue siendo prioridad en la agenda pública.