Instancias finales del proceso de selección para ingresar a la Policía

La Policía de Río Negro transita las instancias finales de un proceso de selección riguroso, ordenado y transparente para la incorporación de nuevos efectivos, que ha despertado un marcado interés en toda la provincia. Mujeres y hombres de distintas localidades se presentaron con la vocación de formarse e integrarse a la fuerza, con el compromiso de cuidar y servir a la comunidad.

Las cifras reflejan el alto nivel de convocatoria y la exigencia de cada una de las etapas evaluativas. El proceso contempla distintas instancias diseñadas para garantizar que quienes avanzan reúnan las condiciones físicas, de salud y aptitud necesarias para afrontar las demandas propias del servicio policial.

Este procedimiento se desarrolla bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de jerarquizar la Policía de Río Negro y consolidar una fuerza profesional, capacitada y comprometida con la seguridad ciudadana.

En ese marco, ya se concretaron las jornadas de selección en distintas localidades de la provincia. En Los Menucos, 105 aspirantes continúan en el proceso de ingreso, de los cuales 64 son hombres y 41 mujeres. En Sierra Grande, 104 postulantes, 56 hombres y 48 mujeres. En Cipolletti continúan con el proceso 89 aspirantes, 51 hombres y 38 mujeres, mientras que en San Carlos de Bariloche se registran 29 postulantes, 14 hombres y 15 mujeres.

De este modo, el proceso reafirma su carácter provincial y la igualdad de oportunidades para quienes aspiran a formar parte de la institución policial.

Desde la Policía de Río Negro destacaron el compromiso y la vocación de las y los postulantes, y remarcaron que la exigencia y la transparencia son pilares fundamentales para seguir fortaleciendo la fuerza y brindar mayor seguridad a toda la comunidad.