Una ola verde de mujeres en Viedma para defender a Río Negro

Más de 1.000 mujeres viedmenses, llegadas de todos los barrios, desbordaron el Centro de Jubilados para darle fuerza a Juntos Defendemos Río Negro rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Una verdadera ola verde, que reafirmó la defensa de la provincia con voz propia, sin responder a las órdenes de jefes políticos de Buenos Aires.

El gobernador Alberto Weretilneck acompañó el acto junto a los candidatos y candidatas de la lista verde: Facundo López, Andrea Confini y Mabel Yahuar al Senado; Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi y Martina Posse a Diputados.

El encuentro dejó en claro que las mujeres son protagonistas de un proyecto político que prioriza a Río Negro por sobre los intereses del Obelisco. La campaña de Juntos Defendemos Río Negro toma así un nuevo impulso: una ola verde de mujeres que se pone al frente de la batalla electoral para asegurar que la provincia tenga senadores y diputados que respondan solo a los intereses de su gente, no de líderes políticos porteños.

En su mensaje, Weretilneck destacó que las mujeres rionegrinas son protagonistas de la defensa de la provincia: “Son la fuerza que sostiene nuestras comunidades y también a nuestra política. En ustedes está la voz más clara de que Río Negro no se arrodilla ni se deja manejar por líderes porteños. Nuestra lista lleva esa voz al Congreso”.

La candidata a senadora nacional Andrea Confini remarcó la diversidad de realidades que atraviesan las mujeres rionegrinas y el compromiso de llevarlas al Congreso: “Quiero representar a todas las mujeres rionegrinas. A las jubiladas que después de toda una vida de esfuerzo hoy deben seguir peleándola, a las madres y hermanas de personas con discapacidad, a quienes sufren violencia de género mientras este Gobierno Nacional pretende borrar la figura de femicidio, a las universitarias que padecen el recorte de fondos. Todas esas voces merecen ser escuchadas y defendidas”.

Confini agregó: “Las mujeres no teníamos un lugar en el mundo de la energía. Trabajamos para revertir esta situación y hoy el 80% de la Secretaría de Energía está conformada por mujeres, que lograron los acuerdos energéticos con las petroleras y pelearon los fondos para el desarrollo de Río Negro. Esa misma fuerza la vamos a llevar al Congreso, porque no vamos a permitir que desde Buenos Aires definan el futuro de Río Negro”.

El legislador y candidato Facundo López puso en valor el rol central de las mujeres en la política provincial: “Las que nunca se rinden, las que siempre empujan con más fuerza y coraje, son las mujeres. Tener a mi lado a un grupo tan grande y comprometido de mujeres que trabajan cada día por la provincia es un orgullo enorme”.

“Necesitamos que se vote la lista verde para poder defendernos y seguir transformando Río Negro. Tenemos una lista que refleja la diversidad de nuestra provincia. Una lista que representa a todos los rincones, con la fuerza de nuestro gobernador y con el compromiso de trabajar por una provincia mejor”, dijo.

Finalmente, el candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena subrayó el impulso femenino en la campaña: “La fuerza y el compromiso de las mujeres se sienten en cada lugar de la provincia y nos dan energía para seguir trabajando. Esta elección es clave, porque Río Negro necesita legisladores que defiendan lo nuestro frente al Gobierno Nacional, con la misma presencia y la misma entrega con la que trabajamos todos los días”.

Finalente, la intendenta de Los Menucos y candidata a senadora, Mabel Yahuar, como referente femenino dentro del espacio, recordó su experiencia como intendenta para resaltar la capacidad femenina en la gestión: “Las mujeres tenemos esa fortaleza de hacer varias cosas a la vez. Por eso acompaño a este gobernador, que es un gobernador territorial, que siempre está presente en toda la provincia, con obras y con los intendentes y vecinos”.

El encuentro en Viedma reafirmó que el futuro de la provincia se construye con unidad, compromiso y protagonismo femenino. La ola verde de Juntos Defendemos Río Negro no solo representa una fuerza electoral, sino también el espíritu de miles de mujeres que reclaman un país más federal y que defienden con firmeza el derecho de la provincia a decidir su propio destino