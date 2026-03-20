Maquinchao celebra 121 años con más obras y servicios

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la Intendenta Silvana Pérez y a la comunidad de Maquinchao en los festejos por el 121° aniversario de la localidad, en una jornada marcada por anuncios de obras provinciales y una fuerte inversión en servicios para cientos de familias. Con una agenda común entre Provincia y Municipio, se avanza en proyectos históricos como la expansión de la red de gas, que ya alcanza una cobertura cercana al 100% de los hogares.

“En tiempos complejos, la mejor forma de avanzar es trabajando en conjunto y priorizando lo urgente: los servicios y las necesidades reales de la gente. En Maquinchao estamos logrando eso, con una agenda común entre Provincia y Municipio”, afirmó el Mandatario.

Weretilneck remarcó que “la Región Sur dejó de estar postergada y hoy forma parte de un Río Negro que crece con planificación, obras y decisiones que impactan directamente en cada comunidad”.

Gas, una transformación histórica

A partir de la histórica obra del Gasoducto de la Región Sur, Maquinchao avanza en la expansión de la red de gas, una de las transformaciones más importantes para la localidad, que permitirá alcanzar a más de 300 familias y acercarse a la cobertura total. El proyecto contempla más de 10.000 metros de extensión, con una inversión conjunta entre Provincia y Municipio superior a los $400 millones.

En ese marco, la Intendenta Pérez destacó que “se trata de una política que empieza a saldar una deuda histórica, llevando calefacción, calidad de vida y dignidad a cientos de familias que hoy comienzan a dejar atrás la leña y las garrafas”.

Además, durante el acto el Municipio recibió un aporte de $50 millones para la segunda etapa del programa “Ahora Gas”, destinado a la adquisición de cañerías y artefactos esenciales. A esto se suman más de $20 millones para garantizar la conexión domiciliaria de gas a 6 familias.

“Sabemos lo que significa para una familia poder tener gas en su casa. Por eso seguimos trabajando junto a la Provincia para que cada vecino de Maquinchao viva mejor”, sostuvo la Intendenta.

Más suelo y desarrollo para las familias

En cuanto a los servicios esenciales, también hoy se firmó el acta compromiso para dotar de agua, luz y alumbrado a 56 lotes de la localidad, en el marco del programa provincial “Suelo Urbano”. La inversión supera los $280 millones.

La obra permitirá ampliar la planta urbana de manera ordenada y, principalmente, que 56 familias puedan acceder a un lote con servicios y proyectar su vivienda.

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Obras urbanas que mejoran la vida cotidiana

Además, a través del programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”, se firmó el acta para ejecutar cordón cuneta y badenes en calles Los Inmigrantes y Elías Curi.

La intervención abarca 7 cuadras, con 1.450 metros lineales de cordón cuneta, 120 metros cuadrados de badenes y 22 complementos en esquinas, con una inversión de más de $200 millones. La obra mejorará el drenaje pluvial y la circulación, resolviendo problemas históricos del sector.

Más inversión en educación

Como parte de las políticas de fortalecimiento educativo, el Ministerio de Educación entregó más de $13 millones en equipamiento a instituciones de la localidad, beneficiando a las Residencias Esfuerzos del Sur, Virgen Misionera y Vicente Apestegui, la Supervisión de Educación Primaria Zona Sur II, la Escuelas Primarias 4 y 363, la EEBA 22 y la ESRN 57.

Asimismo, con una inversión provincial de más de $140 millones, se entregaron kits de educación física a las Escuelas Primarias 4 y 363 y al Jardín de Infantes 74. Estos kits están compuestos por diversos elementos deportivos como pelotas, colchonetas, aros, conos, vallas y escaleras de coordinación, que permitirán mejorar las prácticas educativas y promover hábitos saludables desde edades tempranas.