Gestión previsional: avanza diálogo con pensionados y retirados policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro llevó adelante un encuentro clave con representantes de retirados, jubilados y pensionados de la Policía, donde se compartieron informes de gestión, proyecciones futuras y se abrió un espacio de diálogo directo que dejó un balance altamente positivo. La jornada se convirtió en una muestra concreta del compromiso del Gobierno provincial con quienes dedicaron su vida al servicio de la seguridad.

En primer lugar, se presentó el informe de la Unidad de Trámites Previsionales correspondiente al período 2024/2025, acompañado de las líneas de trabajo previstas para 2026. Desde el área destacaron que durante el último tiempo se avanzó en la optimización de los circuitos administrativos para agilizar expedientes y brindar respuestas más rápidas a los retirados y pensionados, una tarea que viene impulsando el equipo de la UTP.

Este detalle permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo se avanza en la resolución de trámites y en la planificación de nuevas acciones. Además, se brindaron precisiones sobre las movilidades pendientes de cobro, un tema sensible que generaba inquietud en el sector y que ahora cuenta con información clara y oficial.

Por otro lado, la reunión no se limitó a la exposición técnica: hubo un espacio abierto para consultas, propuestas y planteos personales. Participaron hombres y mujeres de distintas edades, algunos con más de 30 años de servicio en la fuerza, quienes valoraron la posibilidad de ser escuchados y de recibir respuestas concretas. Este intercambio directo fue destacado como un gesto de respeto y reconocimiento hacia su trayectoria.

El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia, Fernando Casas. En tanto que por parte del personal policial que ya no está en actividad, hubo representantes de distintas instituciones. Entre ellos se destacó la participación del director de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP), Rubén Calvo, quien coordina las gestiones del área y manteniene un contacto permanente para atender sus inquietudes. Además, estuvo el Presidente de la Mutual Policial, Mario Benítez; el Tesorero Luis Santucho; el Presidente del Centro Provincial de Retirados, Pensionados y Activos de la Policía de Río Negro en Viedma, Omar Sosa; y los representantes del Círculo de Suboficiales, Carlos Paillamiya y José Acosta.

La diversidad de voces permitió enriquecer el debate y consolidar un clima de confianza que se reflejó en la satisfacción general de los participantes.

Finalmente, desde el Ministerio se subrayó la importancia de sostener estos espacios de encuentro en distintas ciudades de la provincia, con el objetivo de acercar información oficial y acompañar a quienes forman parte de la gran familia policial. Un trabajo que garantiza que los retirados y pensionados policiales reciban la atención que merecen.