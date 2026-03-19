Mañana se paga la segunda cuota de $125.000 a estatales

Mañana viernes 20 de marzo se depositará la segunda y última cuota de la compensación extraordinaria destinada a las y los trabajadores del Ejecutivo provincial.

El monto de $125.000 se suma a la primera cuota abonada el mes pasado. De esta manera, se completa el esquema de $250.000 establecido en la Mesa de la Función Pública para recomponer el último trimestre del 2025.

El pago, que se realizará a través de planilla complementaria, alcanzará a los trabajadores comprendidos en la Ley 1.844 y 1.904, así como al personal policial y penitenciario.

Cómo continúa el esquema de pagos

En abril se aplicará una nueva actualización salarial automática por IPC (que tomará el promedio entre el índice Nacional y el de Viedma correspondientes a los meses de febrero y marzo). Además, en abril se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria por $125.000.

En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la liquidación de la segunda cuota, también por $125.000.