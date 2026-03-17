Sueldos policiales: Provincia respondió y despejó dudas

La situación previsional, la legalidad de los decretos salariales y la aplicación de la zona desfavorable fueron los ejes de un encuentro entre representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia y retirados y pensionados de la Policía en General Roca, donde se aclaró que Río Negro cumple con la normativa vigente y se brindaron respuestas a reclamos que generaban preocupación en el sector.

La reunión se desarrolló este martes en el centro de retirados de Roca, con la participación de unas 30 personas, entre jubilados, pensionados y familiares. Allí, el equipo de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP) presentó un informe detallado sobre las gestiones realizadas en los últimos dos años y las líneas de trabajo previstas para 2026.

Uno de los puntos más importantes fue dejar en claro que la Provincia cumple con la legislación previsional y con las normas que regulan los haberes policiales. Según se explicó, cada uno de los conceptos salariales, como antigüedad, riesgo o dedicación exclusiva, se liquida conforme a lo establecido por la ley, descartando irregularidades o diferencias en perjuicio de los retirados.

Además, se puso el foco en la legalidad de los decretos que complementan la ley de sueldos. Con un respaldo técnico y jurídico, se detalló que estas herramientas se dictan dentro de las facultades del Ejecutivo provincial y que su validez ya fue analizada por la Justicia. En otras palabras, no se trata de decisiones aisladas, sino de mecanismos previstos dentro del marco legal vigente.

Por otra parte, la explicación sobre la zona desfavorable fue uno de los momentos más atentos del encuentro. Allí se aclaró que no existió retención de haberes, como se había señalado en algunos reclamos públicos. En cambio, se explicó que la discusión radica en cómo se aplica ese concepto dentro de la estructura salarial, algo que fue revisado en base a criterios judiciales que establecen que los ítems habituales deben formar parte del cálculo.

En ese sentido, se reconoció que hubo aspectos a mejorar en la implementación, pero se dejó en claro que no se trató de una quita de dinero, sino de una cuestión técnica que hoy cuenta con parámetros más precisos. Esta aclaración permitió eliminar tensiones y ordenar la información que venía circulando en el sector.

Asimismo, se brindaron detalles sobre la aplicación de la normativa vinculada a los haberes mínimos, vigente desde agosto de 2025. Actualmente, alcanza a casi 400 beneficios en la provincia y demanda una inversión mensual cercana a los 40 millones de pesos. También se explicó que la ley no contempla retroactividad, ya que su puesta en marcha depende de acuerdos formales con organismos nacionales.

Durante el intercambio, los asistentes plantearon dudas concretas, especialmente sobre tiempos de cobro y modalidades de pago. En ese punto, se tomaron propuestas vinculadas a mejorar la forma de liquidación, que quedaron a consideración para su análisis.

Ley 679 (Régimen de Sueldos Policiales)

Establece la estructura salarial del personal policial.

Define la escala de puntos por jerarquía (Anexo 5).

Regula cómo se componen los haberes (básico y adicionales).

Importante: la escala no refleja el sueldo de bolsillo, sino la base para calcularlo.

Ley de Personal Policial

Regula la carrera policial (ingreso, ascensos, funciones).

Define los adicionales salariales: Antigüedad, Dedicación exclusiva

Riesgo profesional, Vivienda, entre otros.

Establece derechos, obligaciones y condiciones del servicio.

Ley 5505 (Haberes Mínimos Previsionales)

Garantiza un haber mínimo para retirados y pensionados policiales.

Comenzó a aplicarse en agosto de 2025.

No tiene carácter retroactivo.

Requiere acuerdos con organismos nacionales (como ANSES).

Impacta actualmente en cientos de beneficios en la provincia.

Normativa sobre Zona Desfavorable

Es un adicional salarial por trabajar en regiones con condiciones más exigentes.

Debe calcularse sobre todos los ítems remunerativos habituales.

Ha sido objeto de interpretación judicial.

Punto clave: diferencias en su aplicación generaron reclamos, pero no implican necesariamente deudas salariales.

El encuentro cerró en un clima de respeto, con diálogo abierto y sin confrontaciones. Desde la UTP destacaron la importancia de estos espacios para acercar información clara y acompañar a quienes transitan su etapa previsional, reforzando el compromiso de seguir trabajando con reglas claras y dentro del marco legal.