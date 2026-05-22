Río Negro mejorará el acceso al agua en comisiones de fomento

El Gobierno de Río Negro presentó el Plan Integral de Mejoras en las Comisiones de Fomento, una iniciativa impulsada por el DPA y Aguas Rionegrinas para mejorar el acceso al agua en pequeñas comunas y zonas rurales, especialmente donde la emergencia hídrica afecta la vida diaria de las familias y la producción.

La propuesta contempla obras concretas como nuevas perforaciones, mejoras en cañerías, instalación de clorinadores y trabajos en salas de bombeo, con el objetivo de transformar la asistencia de emergencia en soluciones más seguras y duraderas.La propuesta contempla obras concretas como nuevas perforaciones, mejoras en cañerías, instalación de clorinadores y trabajos en salas de bombeo, con el objetivo de transformar la asistencia de emergencia en soluciones más seguras y duraderas.

La presentación del Plan se realizó en el marco del encuentro provincial de comisionados y comisionadas de fomento que se desarrolla en Viedma, como parte de una agenda de trabajo articulada para llegar con respuestas concretas a cada territorio.

En este sentido, el superintendente del DPA, Néstor Pérez, explicó: “Los técnicos están terminando un informe con las obras que necesitamos hacer y vamos a priorizar las más urgentes para que el verano podamos tener mejor suministro y abastecimiento de agua en todos los parajes”.

También se destacó la situación de los pobladores rurales dispersos, que dependen de pozos aislados y jagüeles que muchas veces se secan por completo, afectando tanto la vida cotidiana de las familias como la subsistencia de sus animales.

Pérez detalló además los trabajos que viene realizando el DPA en distintas regiones de la provincia. “Se llevaron adelante perforaciones y, en algunos casos, hubo que acarrear agua a granel, en un trabajo conjunto con Aguas Rionegrinas”, señaló.

Explicó que los equipos técnicos recorrieron parajes de toda la provincia y que en la Zona Atlántica también fue necesario intervenir de manera urgente. En ese marco, mencionó trabajos en sectores de la Región Sur y en zonas rurales de la Región Andina, para garantizar agua tanto para consumo humano como productivo.

Tres pilares del plan

Durante el encuentro con los comisionados y comisionadas de fomento se expusieron los tres ejes principales del Plan Integral de Mejoras:

Resiliencia, para contar con sistemas capaces de resistir futuras sequías sin depender exclusivamente de camiones cisterna.

Equidad territorial, para garantizar el derecho al agua segura en el interior profundo y en los centros urbanos

Arraigo, entendiendo que el acceso al agua permite que familias, escuelas rurales y pequeños productores puedan permanecer en sus territorios.

En ese sentido, se remarcó que la respuesta provincial frente a la emergencia combina inversión pública, obras de infraestructura y acompañamiento comunitario para promover el uso responsable del recurso.

El plan contempla cuatro líneas de acción estructural: perforaciones profundas en acuíferos estables para mejorar la seguridad de las fuentes; modernización de redes con cañerías de PVC y polipropileno para optimizar la presión y reducir pérdidas; instalación de clorinadores automáticos para fortalecer la calidad del agua; y mejoras eléctricas en salas de bombeo.



Estuvieron presentes las y los comisionados de Aguada de Guerra, Cecilia Roldán; Aguada Guzmán, Gabriel Carro; Arroyo Ventana, Carlos El Hossen; Cerro Policía, Erica Corvalán; Chipauquil, Lorenzo Alan; Colán Conhué, Nelson Montiel; Comicó, Abel Millamán; Cona Niyeu, Fidel Pazos; El Caín, Marcela Nacleto; El Cuy, Jesús Peña; El Manso, Carlos Almansan; Fuerte San Javier, Gladis Almuna; Laguna Blanca, Margarita Varnes; Mamuel Choique, Néstor Nahuelfil; Mencué, Carlos Vertiz; Nahuel Niyeu, José Ardén; Naupa Huen, Mercedes Leiva; Ojos de Agua, Santiago Cabañares; Paso Flores, Julia Marinao; Peñas Blancas, Micaela Rivero; Pichi Mahuida, Rubén Cejas; Pilquiniyeu, Diana Miglio; Pilquiniyeu del Limay, Bautista Huenchual; Prahuaniyeu, Raúl Goicochea; Rincón Treneta, Joan Abbate; Río Chico, Miguel Fhaile; Valle Azul, Heber Trincheri; Villa Llanquín, Cristián Sanchez; Villa Mascardi, Laura Mesa; Yaminué, Daniel Calluhuequi.



Además, estuvieron los los Ministros de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; legisladoras, legisladores; demás autoridades provinciales, municipales, concejales.