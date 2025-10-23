Com. Fomento Paso Flores Regionales

El DPA Y ARSA fortalecen el servicio de agua en comisiones de fomento

Ricardo Manrique 16 horas ago

El Gobierno de Río Negro comenzó un plan de mejoras y obras hídricas para fortalecer el servicio de agua en la Región Sur, a través del trabajo articulado entre el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento. Con una inversión superior a los $35 millones en materiales, la Provincia llevará adelante los trabajos para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

De esta manera, el DPA reafirma su rol como planificador y facilitador de las soluciones hídricas en la provincia, trabajando de manera articulada con Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento.

La entidad se encargará de adquirir los materiales necesarios para las intervenciones planificadas en seis parajes de la región, mientras que la provisión y colocación de los materiales se realizará en coordinación con Aguas Rionegrinas, asegurando así que los insumos se ajusten a los proyectos técnicos y a las necesidades específicas de cada localidad.

Esta medida agiliza la ejecución de las obras y dan respuesta a las necesidades urgentes de las comunidades. Las intervenciones planificadas, detalladas en un relevamiento técnico, incluyen una serie de obras vitales para fortalecer la infraestructura hídrica:

  • Paso Flores, Coquelén, Cerro Alto, Meli-co, Arroyo Blanco y Ranquihuau: se prevé la automatización del bombeo y nuevas perforaciones, con la adquisición de bombas, cañerías y tanques.
  • Aguada de Guerra: se trabajará en la integración de la cisterna del ferrocarril a la red de distribución y el cierre de mallas, requiriendo una importante cantidad de válvulas, tee, curvas y un tanque de 26 m3.
  • Colan Conhue: el proyecto incluye la colocación de una cisterna en el sector elevado, una nueva perforación y su equipamiento con bomba electro sumergible y cañerías.
  • Pilquiniyeu: se realizará una obra de captación aguas arriba para mejorar la reserva de agua, se adquirirán caños, un tanque y una bomba sumergible.
  • Peñas Blancas / Villegas: para este paraje se contempla la compra de 800 metros de manguera PEAD y accesorios para una conducción desde la toma de la central hidroeléctrica “La Mosca”.

Con una inversión provincial de $35.591.823 en materiales, la Provincia llevará adelante las obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes en estos parajes rionegrinos. 

Next Post

Provincia

Weretilneck: “Río Negro consolida un proyecto provincial que genera trabajo y desarrollo”

vie Oct 24 , 2025
El gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro es una de las tres provincias del país que, incluso en este contexto económico adverso, creó empleo y mantuvo en marcha su producción. “En Calcatreu tenemos 180 trabajadores, de los cuales 160 son locales. En Vaca Muerta Oil Sur hay 2.700 personas […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias