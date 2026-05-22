Últimos días para inscribirse a las becas terciarias y universitarias

Hasta el próximo lunes 25 de mayo hay tiempo para inscribirse en el Programa de Becas Terciarias y Universitarias 2026, una política del Gobierno de Río Negro para acompañar a las y los estudiantes en su trayectoria académica tanto dentro como fuera de la provincia.

Las inscripciones se reciben en la página Web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos https://educacion.rionegro.gov.ar donde deberán completar un formulario ubicado en el botón “Becas”

El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.

Tras el período de inscripción se pondrá en marcha la instancia de entrega de la documentación correspondiente, digital y/o presencial, la cual estará vigente desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los Consejos Escolares correspondientes al lugar de residencia.

La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento del Ministerio, Aurelia Sosa, señaló que “estamos en la recta final. El 11 de mayo comenzó la inscripción y el 25 de mayo es el último día. Hasta ese día a las 12 de la noche pueden inscribirse todos los estudiantes que están interesados en percibir este beneficio”.

“El programa de Becas está destinado a aquellos estudiantes universitarios y terciarios que egresaron en la provincia de Río Negro y actualmente están cursando una carrera de grado en la provincia o fuera de la provincia” dijo Sosa y agregó que los beneficiarios pueden estar cursando tanto en instituciones públicas como privadas

Cabe destacar que aquellos estudiantes que hoy cuenten con alguna beca de otra institución o entidad educativa, también podrán inscribirse en este programa.

Para esto, se deberá ingresar a la página del Ministerio y allí estará el enlace correspondiente para la inscripción y toda la información necesaria

Para más información, se pueden realizar consultas a becasrionegro@gmail.com

Requisitos

Quienes quieran anotarse en el programa de Becas deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.

También tendrán que presentar constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.

“La idea es poder ayudar a continuar con los estudios superiores y que esta beca pueda beneficiarlos en su carrera” señaló la funcionaria

Sosa destacó además la importancia de esta herramienta por parte del Gobierno de Río Negro que se caracteriza por contar con programas de este tipo para acompañar ala comunidad educativa

“Puntualmente en este momento se están desarrollando diferentes programas, además de del de Becas, con la ayuda de recursos materiales para la continuidad de las trayectorias en todos los niveles. En ese sentido podemos mencionar el programa Brindar Oportunidad, el programa Proyectar Futuro entre otros que se están implementando y que se van a desarrollar en el ciclo lectivo 2026” finalizó.